Nieuwe Brugse club wil vaders bijeen brengen

Als papa van drie jonge kindjes richtte Sander Vanacker de groep ‘Vadersclub in Brugge en Omgeving op’. “Bedoeling is om vaders bijeen te brengen, elkaar te steunen en mogelijk ook fundraisers te organiseren voor wie het moeilijk heeft”, vertelt Sander Vanacker.

Een vadersclub, het is een gegeven waar we in onze contreien niet vertrouwd mee zijn. Maar daar wil Bruggeling Sander Vanacker verandering in brengen. Hij leerde het fenomeen kennen in de Verenigde Staten waar hij vier jaar woonde en werkte. “Ik ben na de hogeschool hier naar de VS getrokken en verbleef er op verschillende plaatsen. Het was in Connecticut dat ik kennismaakte met zo’n net opgerichte vadersclub. Dat sprak me onmiddellijk aan en ik sloot me dan ook aan bij het bestuur van de club”, vertelt Sander. “Het was daar eigenlijk een club voor mannen die geen interesse hebben in de typische mannelijke activiteiten zoals samen gaan jagen of sporten.”

Ludieke activiteiten

De leden van de vaderclub doen dan andere leuke activiteiten of gaan gewoon samen iets drinken. Er zijn ook eerder ludieke activiteiten en evenementen waarbij we foodtrucks uitnodigen. Er is ook een grote solidariteit onder de aangesloten vaders en zo’n club staat ook open voor alleenstaande vaders, stiefvaders en pleegvaders.”

Facebookgroep

Sander is intussen terug op Belgische en Brugse bodem en richtte het marketingbedrijf Thrive Lab op. “Met de besloten Facebookgroep ‘Vadersclub Brugge en Omgeving’ hebben we nu een 20-tal leden maar de bedoeling is dat die nog sterk aangroeit. We willen vaders bijeenbrengen, elkaar steunen en mogelijk ook fundraisers organiseren voor wie het moeilijk heeft”, gaat Sander verder. “Als het volgend jaar weer mogelijk is, is het wel de bedoeling om meer activiteiten te organiseren. Maar niemand hoeft zich verplicht te voelen aan de activiteiten deel te nemen. Online verhalen en ervaringen uitwisselen is ook oké. Onze Facebookgroep is een besloten groep dus je moet er wel lid van worden maar dat is gratis.”