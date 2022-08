Nieuwe brochure GOESTE8540 bundelt vrijetijdsaanbod

Wie moeite heeft om zijn vrije tijd op een degelijke manier in te vullen, moet beslist eens de brochure GOESTE8540 inkijken. Het volledige vrijetijdsaanbod van culturele, sportieve, muzikale en andere activiteiten is er op een overzichtelijke manier in gebundeld. Geen tijd meer voor verveling want er is voor elk wat wils.

“Het is al de tweede editie van onze spiksplinternieuwe vrijetijdsbrochure GOESTE8540 die van de persen rolt”, verduidelijkt schepen van Cultuur Regine Rooryck (CD&V). “Elke inwoner kreeg een dergelijk exemplaar in de brievenbus. De vrijetijdsdienst heeft weer alles uit de kast gehaald om een mooi en gevarieerd aanbod samen te stellen. Het resultaat mag gezien worden. We brengen opnieuw heel wat cultuur, sport, avontuur en nog zoveel meer tot bij onze inwoners.”

“Café Congé is inmiddels achter de rug. Na twee jaar noodgedwongen pauze hebben we er die avonden tegenaan geknald volgens het aloude recept: enkele steengoede bands in de mix met een gezonde portie gezelligheid, een fraaie avondzon en een verfrissend drankje in de hand. Het werden drie topinitiatieven: twee keer in de Kazerne en één keer op de ligweide naast de Gaverhal. Beslist voor herhaling vatbaar…”

Fietszoektocht

Tot eind augustus kan men nog deelnemen aan de fietszoektocht die wordt op het getouw gezet naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van Hugo Verriest. “Starten kan waar en wanneer men dat wil. Deelnemen kan tot en met woensdag 31 augustus. Tijdens de 48 km lange tocht horen 36 foto’s waarbij telkens een vraag hoort. De antwoorden moeten voor 15 september per post worden toegezonden naar Bernard Verschuere, Roterijstraat 5, Deerlijk of via mail naarbernard.verschuere@gmail.com.”

Cinema under the trees

“Vorige zomer organiseerden we met succes enkele openluchtfilms. Dit jaar slaan we graag de handen in elkaar met De Gavers om zo de films nog meer tot hun recht te laten komen in een prachtige, groene en rustige omgeving.Er staan nog twee afspraken op het programma. Op vrijdag 5 augustus om 21 uur draaien we ‘De Wilde stad’. Op vrijdag 19 augustus om 20.30 uur is er ‘The Velvet Queen’ voor volwassenen en ‘Pieter Konijn’ voor de kinderen.”

“Ook ons project ‘Leesstraten’ is weer te beleven. Enkele vensters van de huizen in de Pontstraat en de Kapelstraat veranderen in bladzijden uit een boek. Start bij huisnummer 1, zoek verder langs de oneven kant, kom terug langs de even kant, en op het einde van je wandelingetje heb je een boek gelezen. Zo geraak je ook netjes aan je 10.000 stappen tegen het einde van de dag… Ons bibteam verandert elke 2 weken het boek in beide straten. ‘Schatten van Vlieg’ is dan weer een zomeractie voor families met jonge kinderen, waarbij de zintuigen centraal staan. Dit jaar is het thema ‘Ruik jij wat ik ruik?’. Deelnemen kan tijdens de openingstijden van de bib en misschien vindt men wel de schatkist.”

“Omdat we er al lang van overtuigd zijn dat de brunch de belangrijkste maaltijd is op zondag, organiseren we op zondag 28 augustus voor de derde keer een brunchconcert in de Kazerne. Dit jaar is de zeskoppige Antwerpse groep Alps. van de partij om een gezonde portie muziek op ons broodje te smeren… Voor het verdere programma verwijs ik graag naar onze brochure. Ook in het vrijetijdspunt in d’Iefte verneemt men er alles over.” (DRD)