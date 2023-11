Nieuwe brochure belicht rol sluiswachter Victor Kemp bij onderwaterzetting 1914-1918 in Veurne

Vijf jaar nadat Victor Kemp een monument kreeg bij de Nieuwpoortsluis in Veurne, werd dinsdag een brochure voorgesteld over het leven van de man en zijn rol bij de onderwaterzetting in oktober 1914 en later. Victor Kemp was sluismeester en ontvanger aan de Nieuwpoortsluis in Veurne sinds 1907.Voordien was hij sluismeester geweest in zijn geboortedorp Boezinge.

Luc Vanacker, een van de auteurs, nuanceerde de uitspraak van Robert Thys dat Victor Kemp de enige sluiswachter was die in oktober 1914 op zijn post is gebleven en stelt voor om een ruimere invulling te geven aan het gedenkteken door het toe te wijzen “aan alle Veurnaars die in moeilijke omstandigheden hun werk zijn blijven doen tijdens die oorlog.”

Verdienstelijke Veurnaars

In de brochure is ook een lijst opgenomen met de 70 militaire oorlogsdoden van Veurne, van wie er nu maar 27 herdacht worden in de Veurnse kerken. De auteur beklemtoonde ook dat het na ruim 100 jaar nog altijd niet algemeen geweten is of het de Britten waren die als eerste met hun scheepsartillerie de Duitsers verhinderden om Nieuwpoort in te nemen, en dat de Belgen pas laat (na twee weken wachten) het water staken, omdat de Fransen dachten de Duitsers nog terug te kunnen drijven. Maar door zelf water te steken kon koning Albert I op Belgische bodem blijven en een neutrale koers varen die vele soldatenlevens redde.

De Vrienden van Victor Kemp’ lieten een blijvend monument plaatsen in de vorm van een obelisk in wit gietbeton in de omgeving van het sashuis op het einde van de Sasstraat in Veurne. De namen van De Vrienden van Victor Kemp’ zijn vermeld op het monument. (José Tyteca)