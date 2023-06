In Westouter (Heuvelland) is een nieuwe brandweerwagen in ontvangst genomen.

Vrijdagavond mocht de brandweerpost Westouter uit Heuvelland een nieuwe multifunctionele autopomp in ontvangst nemen. Deze dient ter vervanging van de huidige autopomp die al 22 jaar dienst heeft gedaan.

Het was commandant Nico Debruyne die uit handen van schepen Bart Vanacker de sleutels in ontvangst mocht nemen, in aanwezigheid van Kapitein Bruno Denys van de brandweerzone Westhoek en schepen Bert Doise. (E.F.)