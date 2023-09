Nieuwe brandweerkazerne van Waregem opent dit weekend voor grote publiek

Vrijdag opent de nagelnieuwe brandweerkazerne van de hulpverleningszone Fluvia officieel de deuren. Komende zondag kan het grote publiek kennismaken met de werking van de kazerne tijdens een grote opendeurdag.

Halverwege mei trokken de manschappen van de brandweerposten in Waregem en Beveren-Leie in colonne naar hun nieuwe uitvalsbasis in Sint-Eloois-Vijve. Op de hoek van de Gentseweg (N43) en de Expresweg (N382) verrees op goed twee jaar een gloednieuwe kazerne, die onder meer over een voertuigenhal, kleedruimtes, opleidingsplaatsen, een fitness en een wasserij voor interventiekledij beschikt. Met de bouw ging een investering van zo’n 5 miljoen euro gepaard.

Opendeurdag

Nu de nieuwe stek ingericht is, stelt de hulpverleningszone Fluvia de kazerne graag voor aan het grote publiek. Op vrijdag 15 september vindt er een officiële opening plaats, in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), gouverneur Carl Decaluwé, Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) en Francis Benoit, burgemeester van Kuurne (CD&V) en de voorzitter van Fluvia.

Op zondag 17 september organiseert Vriendenkring Brandweer Waregem dan weer een grote opendeurdag. Vanaf 10 uur ’s kan jong en oud terecht in de kazerne voor een rijkgevuld programma. Zo zal er een collectie brandweerwagens te bewonderen zijn.

Demonstraties

“Uit Brussel komt een in België bijna unieke brandweerwagen die zowel op straat als op sporen kan rijden om brand te bestrijden en mensen te evacueren uit trein- en metrotunnels”, vertelt vrijwillig korporaal Marc De Kaestecker. “De brandweer van Gent komt demonstreren hoe we een paard uit een gracht redden.”

Specifiek voor kinderen zijn er onder meer springkastelen voorzien en komen Marshall en Chase van het televisieprogramma Paw Patrol langs rond 14 uur voor een fotoshoot. “Wie ouder dan 10 jaar is, brengt best zijn zwembroek mee om met een duikinstructeur een duikje te nemen in een duiktank”, zegt Marc. “En wie na het hele schouwspel met een hongertje zit, kan terecht bij onze gezellige foodtrucks of aan de bar.” (PNW)