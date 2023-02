Nieuwe bouwaanvraag voor dierenasiel: Grote actiebereidheid en petitie voor dierenasiel

Het Blauw Kruis van de Kust steekt een tandje bij in haar doel een nieuw dierenasiel te realiseren in Oostende. Ze bevroegen zondag leden en sympathisanten. “We hebben een nieuwe bouwaanvraag ingediend en er komt een petitie”, zegt voorzitter Fabrice Goffin.

Ruim 100 aanwezigen luisterden in De Grote Post naar een stand van zaken rond het dierenasiel, opgericht in 1929. “Er zijn 100 vrijwilligers en 8 medewerkers. We vangen elk jaar 200 honden en 400 katten op. Er zijn momenteel in het asiel 35 honden en 70 katten ondergebracht”, zo schetste voorzitter Goffin. Rooskleurig zijn de exploitatiecijfers niet: 638.000 euro kosten en 175.000 inkomsten zorgen voor een verlies van 463.000 euro dat wordt opgevangen met giften, subsidies en legaten. De crowdfunding voor een nieuw asiel bracht 150.000 euro. “Maar 5 jaar na het engagement van de stad om ons te steunen staan we nergens. Onze bouwvergunning is vervallen en de offerte voor een nieuw asiel gestegen van 1,3 naar 2,4 miljoen euro.”

Uithaal

Goffin schetste het dossier van de nieuwbouw van 2016 tot op vandaag en toonde documenten, de boekhouding en de stappen die werden gezet. Zoals een bouwvergunning die werd aangevraagd en na 2 jaar verviel, de aanstelling van de bemiddelaar en de contacten met de stad die erg moeizaam verlopen. Met als rode draad de uitspraak van het stadsbestuur: ‘We zijn ermee bezig.’ Daarop werd het woord gegeven aan de aanwezigen. Iemand opperde een rechtszaak te starten tegen de stad omdat het engagement uit 2018 niet werd nagekomen. Fabrice Goffin: “Daar zijn we geen voorstander van omdat we ‘on speaking terms’ willen blijven met de stad. Dan is een rechtszaak geen goed idee. Bovendien lever je dan zelf een argument om alles op de lange baan te schuiven en wij willen vooral een oplossing.”

Acties

De aanwezigen kregen uitgebreid het woord over de toekomst. Daaruit kwamen best wel wat ideeën: de oprichting van een coöperatieve, de stad die garant zou staan voor een doorgeeflening, een taks op de 11.500 huisdieren die zou dienen om het asiel te financieren, acties aan de gemeenteraad en het informeren van de politieke partijen met het oog op de verkiezingen van 2024. Een voorstel voor een petitie werd weerhouden, evenals een onderzoek naar de oprichting van een coöperatieve waardoor niet meer de vzw Blauw Kruis, maar ‘het volk’ een gesprekspartner zou worden van het stadsbestuur. Fabrice Goffin kondigde aan dat er een nieuwe bouwaanvraag werd ingediend om zo over alle documenten te beschikken als er groen licht zou komen.