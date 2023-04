Nieuwe Blob-zoektocht voor jonge speurneuzen langs Leie in Ooigem

Het gemeentebestuur van Wielsbeke lanceert samen met de provincie West-Vlaanderen, Stadlandschap West-Vlaamse Hart en Toerisme Leiestreek de nieuwe Blob-gezinsspeurtocht in Ooigem.

Het figuurtje Blob, dat voor de Wielsbeekse editie het jasje van een kaardebol aantrekt, gaat voor deze gezinsspeurtocht van 4,5 kilometer op zoek naar een kam voor de blauwe reiger Hugo. Op die manier kan hij zijn pluimen netjes leggen. Kinderen kunnen met Blob en Hugo mee op zoek gaan naar de kam en krijgen onderweg verschillende opdrachten en wist-je-datjes over de omgeving voorgeschoteld.

“Met deze wandeling brengen we recreatie, sport, lokaal erfgoed en toerisme samen”, vertelt Koen Van Keirsbulck van Stadlandschap West-Vlaamse Hart. “We hopen dat mensen uit Wielsbeke maar ook inwoners uit buurgemeenten deze mooie streek via de Blob-zoektocht ontdekken.”

Munkenhof

De speurtocht start aan de parking op het einde van de Munkenhofdreef in Ooigem, die met de auto enkel te bereiken is via de Desselgemsestraat. De tocht is door de ondergrond niet toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen.

“Deze Blob-zoektocht is de 17de die werd uitgewerkt in de Leiestreek. De zoektochten spelen zich af in groendomeinen binnen Midden- en Zuid-West-Vlaanderen en richten zich vooral op gezinnen met kinderen tussen 7 en 12 jaar oud. Deze speurtocht kan op eigen houtje gedaan worden”, besluit Van Keirsbulck.