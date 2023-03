Nieuwe Big Bang DOE-expo over energie in Wevelgem

Het publiek kan vanaf zaterdag 1 april – en dat is geen aprilgrap – een laatste keer terecht in het oud zwembad aan de Vanackerestraat 16 in Wevelgem voor een Big Bang DOE-expo. Die draait compleet rond energie.

De DOE-expo zal zowel volwassenen als kinderen informeren. De bezoekers maken er kennis met alle soorten energie, zoals windenergie, zonne-energie of geo-energie. Daarna kunnen ze zelf aan de slag door onder andere spanning en wattage te meten, een windmolen te bouwen of beklimmen (met een Virtual Reality (VR)-bril, alsook de energietoekomst van de gemeente uit te tekenen.

In de paasvakantie is de expo tot en met 16 april – met uitzondering van 3, 4 en 9 april – iedere dag gratis welkom van 14 tot 17 uur. Daarna is het unieke concept, waarvoor de gemeente samenwerkt met Designregio Kortrijk, nog twee weken open voor scholen. (AV)