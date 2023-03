Nieuwe bewegwijzering en 14 heilige ibissen in De Zonnegloed

In dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren werden recent 14 heilige ibissen opgevangen. Daarnaast werd er ook werk gemaakt van nieuwe bewegwijzering.

“De heilige ibissen maakten deel uit van een groep die door een buitenlandse dierentuin werden gehouden. Sinds deze diersoort op de lijst van invasieve exoten werd geplaatst, mag er niet meer mee gekweekt worden. Minder interessant voor dierentuinen die meewerken aan internationale kweekprogramma’s. Helaas worden de dieren daarom vaak geëuthanaseerd. Gelukkig konden we ze opvangen en hen een definitieve thuis bieden”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

Wandelroute

“Bij aankomst kan het soms eens druk zijn op ons domein. Daarom hebben we de wandelroute opnieuw bekeken en starten we nu op drukke dagen met twee loketten om tickets in te scannen. De wandelroute is nu in drie gekleurde lussen uitgetekend (blauw, rood en geel) en je kan vrij kiezen welke lus je eerst neemt. Als het zeer druk is, geven we advies om een bepaalde kleur te kiezen, zodat het aantal bezoekers meteen gespreid wordt in verschillende richtingen”, legt Karel uit.

“Elke lus start bij hetzelfde startpunt en komt terug aan bij dat zelfde punt, en dit is zeer dicht bij de toiletten.” Tickets kun je enkel online kopen: www.dezonnegloed.be. (LBR)