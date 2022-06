Nieuwe beweegroute stimuleert jong en oud om meer te bewegen

Vanaf nu is er een nieuwe beweegroute beschikbaar in Vleteren. De route is 1,3 kilometer lang en start aan de Vrije Basisschool Klavertje 3 in Oostvleteren.

De route bestaat uit twaalf verschillende bordjes met eenvoudige en leuke beweegoefeningen om uithoudingsvermogen, balans, evenwicht en kracht te trainen. De oefeningen bestaan onder ander uit opwarming, schouders aantikken, rondjes draaien met been, omhoog reiken, letters opschrijven, lopen over een lijn, armen op en neer, knieën heffen, stretchen, op één been staan, slalommen, enz.

Vanaf de school Klavertje 3 gaat het verder richting H. Deberghstraat, via de Kasteelweg, Kasteelstraat en Kortekeer terug naar de school. De afstand bedraagt 1.290 meter of 1.843 stappen.

“De beweegroute is toegankelijk voor iedereen, want alle oefeningen kunnen op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Iedereen – zowel jong als oud, sportief of niet-sportief – kan zo bewegen in de buitenlucht”, zegt Astrid Blomme, diensthoofd Vrije Tijd.

Op vrijdag 3 juni werd de beweegroute officieel geopend en ingewandeld door de kinderen van Vrije Basisschool Klavertje 3 samen met hun ouders en of grootouders.

De beweegroute kadert binnen de campagne ‘10.000 stappen: elke stap telt!’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logo’s. Meer dan 200 Vlaamse gemeenten en steden nemen deel en proberen hun inwoners stap voor stap in beweging te brengen. Meer info op www.10000stappen.be.