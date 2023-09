Nieuwe begraafplaats Keiem bijna afgewerkt

Begin dit jaar kregen de nabestaanden van wie op het kerkhof in Keiem begraven lag een brief in de bus over de overplaatsing van de graven. Het oude kerkhof verdwijnt immers en de overledenen die rond de kerk begraven lagen, zouden overgeplaatst worden naar de nieuwe begraafplaats in de Streuvelstraat. Families konden kiezen of ze de concessies van de graven al dan niet wilden verlengen.

Funerair erfgoed

“De linkerkant van de kerk is inmiddels volledig ontruimd, daar zijn alle stoffelijke resten al overgebracht naar de nieuwe begraafplaats”, vertelt bevoegd schepen Martin Obin. “De ornamenten die beschermd funerair erfgoed zijn, blijven voorlopig wel nog staan. Ook onder die zerken zijn de stoffelijke resten weggenomen, maar de monumenten blijven staan tot het plein een andere bestemming krijgt. Aan de rechterkant van de kerk zijn de werken nog bezig, die zouden tegen het einde van de maand moeten afgerond zijn. Ook daar bevinden zich nog een aantal ornamenten die funerair erfgoed zijn, in totaal een 50-tal die eveneens voorlopig nog blijven staan.”

Op de plaats van het oude kerkhof zal, zowel links als rechts, gras ingezaaid worden. “Het is de bedoeling om er een plaats te creëren waar mensen kunnen samenkomen. Later wordt in samenspraak met het bewonersplatform en de stad gezocht naar een nieuwe invulling waar alle inwoners van Keiem iets aan zullen hebben”, licht de schepen toe.

Afwerking

Ook op de nieuwe begraafplaats moet er nog wat afwerking gebeuren. “Alle resten zijn overgeplaatst naar de nieuwe begraafplaats. De overledenen waarvan de familie besloot om een nieuwe concessie te nemen, kregen inmiddels hun plaats en een nieuw grafmonument naar keuze. De stoffelijke resten waarvan de familie besloot om geen concessie te nemen of waarvan er geen familie meer was, werden in het osculatorium geplaatst. Hun namen worden bewaard bij de stad. Er moet op de nieuwe begraafplaats verder nog een paadje aangelegd worden, zodat alles tegen 1 november volledig mooi afgewerkt zal zijn.”