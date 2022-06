Nieuwe babbelbanken met graffitikunstwerk maken mentaal welzijn bespreekbaar

Afgelopen woensdag heeft het gemeentebestuur de nieuwe babbelbanken onthuld. Elke babbelbank is vergezeld van een graffitikunstwerk van Jasmine Roemendael van Pink Panther Paints.

Het gemeentebestuur plaatst de babbelbanken en kunstwerken in het kader van een project dat mentaal welzijn bij kinderen en jongeren wil ondersteunen. Met het project ‘Bère Stek’ wil men het onderwerp vooral bespreekbaar maken. Beernemse jongeren konden hiervoor ideeën insturen en op basis van die creatieve insteken werden de kunstwerken vormgegeven. Op die manier wilde het gemeentebestuur de betrokken jongeren laten stilstaan voor een momentje van bezinning. Bovendien werd hiervoor aan recycling gedaan, want de graffitikunstenaars gingen aan de slag op panelen die aanvankelijk dienst deden als cabinewand in het oude Bloemendalezwembad. Dat zwembad werd even geleden al voorgoed gesloten en intussen is de bouw van een nieuw bad volop bezig.

Een van de kunstwerken staat in de Hubert d’Ydewallestraat, waar woensdag ook de plechtige opening werd georganiseerd. “We zijn heel blij met deze verwezenlijking”, legt schepen van Jeugd Ruben Strobbe uit. “In iedere deelgemeente en in Oostveld kan de lokale jeugd daar even gaan uitblazen en nadenken.” Verder staan er nog kunstwerken aan de pastorie in Beernem, aan speelplein Lindemeers in Oedelem, in de Kooldreef in Sint-Joris en aan de kerk in Oostveld. (AVH)