Nieuwe autopomp én commandowagen

Op vrijdag 20 oktober mocht Post Gits zowel een nieuwe autopomp als een nieuwe commandowagen in gebruik nemen. De vroegere autopomp was 25 jaar oud en kan nog ingezet worden voor opleidingsdoeleinden. Ook de bestaande commandowagen blijft in gebruik. De twee bijkomende voertuigen zorgen voor een uitbreiding van het wagenpark en er is dus nood aan extra parkeergelegenheid. Samen met het gemeentebestuur wordt gekeken of er uitgeweken kan worden naar het recyclagepark van Gits. De grote autopomp en de multifunctionele commandowagen werden voorgesteld door postleider Francis Bral en korporaal-materiaalverantwoordelijke Yves Demeester. Later die avond volgde een inhuldigingsreceptie waarbij de sleutels van beide nieuwe wagens in aanwezigheid van schepenen Frederik Sap en Julie Misplon door majoor Christian Gryspeert overhandigd werden aan postleider Francis Bral en kapitein Johan Wardenier. (EVG)