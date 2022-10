Nieuwe automatenshop in de IJzerlaan in Diksmuide

Vanaf vrijdag 8 oktober kan men dag en nacht zeven dagen op zeven terecht in de IJzerlaan 51 om brood, groenten, fruit, bereide gerechten en dergelijke meer te kopen.

In de IJzerlaan 51, waar tot voor kort een bakkerij was, opent op vrijdag vanaf 8 uur een automatenshop, een initiatief van lokale handelaars die zich verenigden om samen de automatenshop op te starten. Bakker Jochen Loones ging met succes ten rade bij zijn collega’s en zo ontstond de nieuwe automatenshop. “Er staan voor het ogenblik negen automaten, er is nog plaats voor drie extra. Wat er allemaal te krijgen is? Snoep, vers brood, gezonde tussendoortjes, warme dranken zoals koffie, soep, maar ook ijsjes en frisdrank, groenten en fruit”, vertelt Jochen Loones.

“Betalen doe je met de bankkaart of cash en er is camerabeveiliging voorzien. Dus onverwacht bezoek na sluitingsuren van de winkels, een hongertje ’s avonds laat of een brood nodig vroeg in de ochtend, allemaal geen probleem meer. Even naar de IJzerlaan en het is opgelost. Een oplossing ook voor wie in ploeg werkt en heel vroeg of laat nog iets wil halen.”