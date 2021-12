Nieuwe audio- en videoapparatuur voor Sint-Tillokerk

Wie een misviering of andere plechtigheid in de Sint-Tillokerk volgt, zal voortaan mee kunnen genieten van gloednieuwe audio- en videoapparatuur. Met financiële hulp van de stad kon de kerkraad 45.000 euro in het project stoppen.

“Vroeger moesten we ons behelpen met een groot scherm dat we telkens met twee personen tot aan het altaar moesten dragen”, zegt voorzitter Dirk Van Walleghem van de kerkraad. “Dat was niet zo praktisch en bovendien stond het scherm niet hoog, waardoor mensen die achteraan in de kerk zaten nauwelijks konden zien wat erop geprojecteerd werd.”

“Daarom hebben we nu voor een gloednieuw videoprojectiesysteem gekozen, met een groot scherm dat tussen twee pilaren is gemonteerd. Nu kunnen we het scherm met een simpele druk op de knop naar beneden laten komen en heb je van gelijk waar in de kerk daar een mooi zicht op.”

“We werken al een tijdje met videoprojecties in onze misvieringen. Nu zullen we dat met deze investering ook optimaal in de Sint-Tillokerk kunnen doen. Dit kan ook van belang zijn bij huwelijken, begrafenissen, vormsels of communies. Wij kunnen alles makkelijk vlakbij vanop een laptop bedienen.”

Voortaan prijken er aan alle pilaren ook nieuwe audioboxen, die voor een optimale geluidsbeleving in de kerk moeten zorgen. “We hebben niet alleen nieuwe micro’s aan het altaar en de twee spreekgestoeltes, maar beschikken voortaan ook over een mobiele microfoon én een headset, zodat de priester of een andere persoon die iets wil vertellen niet stil moet blijven staan”, zegt Dirk.

De kerkraad staat er ook voor open dat anderen gebruik maken van de audio- en videoapparatuur. “We zouden hier graag een open huis van maken”, zeggen pastoor André Kalumba en nieuwe koster Rudy Folens.

Interesse van scholen

“Niet alleen parochianen zijn hier welkom, maar alle mensen. De kerk is van de mensen en dus zetten we onze deuren openen voor alle scholen of verenigingen die hier iets willen organiseren en van de apparatuur gebruik willen van maken. Uiteraard moet die activiteit in lijn zijn met het sacrale van de kerk. Een fuif of dergelijke is hier niet aan de orde. Verschillende scholen hebben al interesse getoond.”

De investering is mee mogelijk gemaakt dankzij de stad Izegem. In totaal werd 45.000 euro voor het project vrijgemaakt.