Nieuwe ArtFx Tripel van Keiberg verwent liefhebbers van blond bier

Wie een lekker artisanaal blond bier met een schuimend kraagje lust, wordt door de Torhoutse brouwer Stefan Vandaele, bekend van het bejubelde Keiberg-bier, verwend. De 52-jarige man uit de Keibergstraat heeft net zijn vierde eigen biersoort gebrouwen: de ArtFx Tripel.

Een blondje van hoge gisting met 7,5% alcohol, genoemd naar de plaatselijke metalgroep ArtFx met Ivo Cardon als drijvende kracht. De ArtFx Tripel leunt nauw aan bij de Keiberg Tripel. Voorts heeft Stefan in zijn assortiment het originele blonde Keiberg-bier van 6,7 % alcohol en de donkere, zware ArtFx Quadrupel, een metalbier met liefst 9,5% alcohol.

Vader en zoon brouwen

Het speciale is dat Stefan de ArtFx Tripel heeft gebrouwen in de Waterfields Brewery in Passendale, bekend van het boerderijbier Obuz. Daar is de brouwer… Wouter Vandaele (24), een van de drie zonen van Stefan en diens vrouw Sofie Vanhecke. Vader en zoon hebben samen de ArtFx Tripel op punt gezet. “We zijn blij dat we er de naam van onze band aan mogen geven”, aldus Ivo Cardon (28) van ArtFx. “Dat is mooie promotie. En uiteraard consumeren we met plezier de lekkere bieren van Stefan. Ze zijn een aanrader.”

Metalmuziek en bier

Stefan is industrieel ingenieur van opleiding en werkt als verantwoordelijke voor twee Belgische vestigingen van het Duitse bedrijf Buchen, actief in de industriële reiniging en afvalverwerking. Het brouwen doet hij puur als hobby, al is het meer dan dat: het is een heuse passie geworden.

“Net zoals metal mijn passie is”, pikt Ivo uit de Korenbloemstraat in. Hij is de drummer van ArtFx. Zijn vrouw Elke Vanhoutte zingt, Tom Trancez uit Brugge speelt basgitaar en de uit Aartrijke afkomstige Hannes Ryheul is zich aan het inwerken als nieuwe gitarist in opvolging van de afscheidnemende Dempsey Derous.

Op zaterdag 22 april in zaal Rozeveld op de gelijknamige wijk organiseert ArtFx de concertavond Metal@Rozeveld. In het voorprogramma staan Wasteland uit Veldegem en de nieuwe groep Cops on Coke. ArtFx is headliner. (JS)

Info: Facebookpagina ‘Keiberg’