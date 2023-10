Nieuwe app brengt vrijetijdsaanbod dichter bij mensen met een handicap: “Een digitale tool die zowel inclusief als intuïtief is”

Al vijf jaar lang biedt De Lovie vzw uit Poperinge met De Treffer een educatief, sportief en ontspannend aanbod aan de personen die zij ondersteunen. Dankzij de steun van BNP Paribas Fortis Foundation en samen met Bits of love kon De Lovie een eigen app ontwikkelen waarin hun aanbod nu ook digitaal te raadplegen is. De Treffer is een app voor inclusief plezier en vrije tijd voor de personen die zij ondersteunen, familie, vrienden en externe deelnemers.

“Vrije tijd en vorming is belangrijk voor iedereen. Het biedt de mogelijkheid om ervaringen op te doen, vrienden te maken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap is het soms een uitdaging om aansluiting te vinden bij vrijetijdsactiviteiten”, verduidelijkt Frederik Desodt van De Lovie vzw.

Net daarom organiseert De Lovie vzw het hele jaar door aangepaste activiteiten en vormingen onder de naam De Treffer. “Dat vergt heel wat inspanningen, maar we doen het elke dag met hart en ziel, tot groot plezier van iedereen die bij de activiteiten betrokken is. Het aanbod valt bij de deelnemende jongeren en volwassenen erg in de smaak.” De Lovie vzw is een sociale organisatie die mensen met een verstandelijke handicap ondersteunt in de Westhoek. De organisatie biedt ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren en volwassen. De Lovie vzw is actief op ruim 30 locaties.

Inclusieve en intuïtieve app

De Lovie vzw stelde vast dat niet alle ondersteunde personen bereikt werden. “Dat had twee oorzaken. Enerzijds werden onze activiteiten nog op een klassieke manier gepromoot: via onze brochure, infoborden of met flyers. Anderzijds constateerden we dat heel wat mensen in de omgeving van de jongeren en volwassenen – denk dan aan professionals en mantelzorgers – het aanbod op voorhand al filterden waardoor er dus slechts een deeltje van het aanbod effectief tot bij hen kwam.”

Het boekje De Treffer werd in september 2018 gelanceerd en bundelt alle vormings- en vrijetijdsactiviteiten. “Om het activiteitenaanbod toegankelijker te maken, werd samen met het digital agency Bits of Love uit Brugge een hyper-inclusieve app ontwikkeld. We merken dat jongeren met een verstandelijke handicap goed overweg kunnen met apps op hun smartphone. Dat komt omdat een app vaak intuïtiever en gebruiksvriendelijker is dan een klassieke website. Daarnaast kunnen we met een app de jongere en volwassenen ook meer autonomie geven door hen rechtstreeks het activiteitenaanbod aan te bieden. Op die manier worden ze dus meteen op de hoogte gebracht en kunnen ze zelf hun keuzes maken, in alle onafhankelijkheid.”

Gedeeld apparaat

De app heet De Treffer en werd uitvoerig met de doelgroep getest. “Door middel van meerdere co-creatie sessies werden hun navigatie- en gebruiksbehoeften in kaart gebracht. Zo bleek het bijvoorbeeld essentieel om rekening te houden met het feit dat niet alle gebruikers hun eigen toestel hebben en dus een gedeeld apparaat gebruiken”, stelt Jessica Kellner, managing partner van Bits of Love. De Brugse onderneming werd in 2010 opgericht en creëert ook digitale realisaties voor onder andere Studio 100 en Tomorrowland.

“Daarnaast was het ook belangrijk dat we visualisaties implementeerden waarmee de ondersteunde personen al vertrouwd zijn. Zo wordt de app begrijpelijk voor iedereen, ook voor zij die niet kunnen lezen. De app ziet er uiteindelijk helemaal anders uit dan we hadden verwacht. Het geeft een onbeschrijfelijk gevoel om te zien dat we dankzij technologie deze mensen meer autonomie kunnen geven en gelukkiger kunnen maken. De samenwerking ging bovendien veel verder dan de technische ontwikkeling alleen. Zo zochten we samen naar manieren om de financiering rond te krijgen. Naast ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting en de BNP Paribas Fortis Foundation droegen we zelf een derde van de ontwikkelingskosten.”

Gedeelde financiering

Ondertussen maken bijna 160 mensen gebruik van de app en werd deze ook in de laatste 30 dagen gebruikt. “Door ons aanbod te digitaliseren in een native app hebben we heel wat externe barrières verwijderd en werden onze activiteiten toegankelijker gemaakt. Zij worden nu ook echt gestimuleerd om hun vrijetijdsbesteding autonoom te kiezen en te beleven. Op alle vlakken is het dus voor onze werking en de deelnemers een meerwaarde”, stelt Frederik.

Sheela Raj is een van de gebruikers van de app. “Via de app kan je je inschrijven voor de activiteiten, maar dat kan ook nog steeds via de begeleiding. In het startscherm moet je je naam, leefgroep en mailadres invullen en dat is alles. Aanmelden kan je doen voor je eigen toestel of een gedeeld toestel. In de app heb je de kalender met datum, wat tekst en een pictogram. Er is het tabblad thema’s waarbij er verschillende categorieën zijn, er is de algemene informatie en je profiel”, aldus Sheela.