Nieuwe afvalregeling voor regio Menen: “GFT wordt vanaf volgend jaar tweewekelijks opgehaald”

De doelstelling in Vlaanderen blijft om de hoeveelheid restafval in onze vuilniszak te verkleinen. Er zijn al heel wat inspanningen gedaan en nu wordt de blik gericht op het groen, fruit en tuinafval, het GFT. Dit zal vanaf 1 januari 2023 in Menen, Wevelgem en Wervik tweewekelijks worden opgehaald voor wie een container wil huren. Tijdens de gemeenteraad van mei stelt schepen Stijn Tant de nieuwe regeling voor.

“Jaarlijks zit er nog 156 kilogram restafval in onze vuilniszak. Een eerste doelstelling is om die naar 152 kilogram te brengen. In het klimaatplan staat er zelfs de uitdaging om nog 100 kilogram over te houden tegen 2030.

In een analyse werd duidelijk dat de grootste winst kan geboekt worden met GFT. Elk van ons gooit ongeveer 10 tot 15 kg per inwoner per jaar weg. Als al die aardappelschillen, fruitresten, koffiefilters, maar ook gekookt voedsel én tuinafval apart worden opgehaald en gecomposteerd of verwerkt, verdwijnt het uit de vuilniszak en krijgt het een nieuw leven.”

Op vandaag bestaat een ophaalsysteem voor tuinafval. Wie zijn gras, bladeren of gesnoeide takken niet zelf naar het containerpark kan of wil brengen, kan een tuinafvalbak huren. Die wordt tijdens het seizoen aan huis opgehaald. Dit systeem zal nu worden uitgebreid. Niet enkel het groenafval zal worden opgehaald, maar dus alle groen, fruit en tuinafval.

Meest gebruikt systeem

“Er is voor gekozen om het restafval nog wekelijks op te halen en de GFT-bak tweewekelijks. De GFT-bakken bestaan in drie maten: 40, 140 en 240 liter. Het voordeel van deze rolcontainers is dat ze afgesloten zijn en luchtdicht. Iedereen beslist zelf of hij of zij een container neemt. Wie dat doet, neemt een jaarabonnement.

“Dit is het meest gebruikte systeem in Vlaanderen. Er is nu gekozen voor deze regeling. We zullen natuurlijk evalueren en opvolgen” antwoord de schepen. Met deze regeling zullen heel wat kilo’s afval niet moeten verbrand worden. Voor de gebruikers wordt het goedkoper. Minder huisvuilzakken en ook minder ritten naar het containerpark met groenafval. Dat zal allemaal in de GFT-bak kunnen.”

In het najaar volgt nog een informatiecampagne met infostanden, filmpjes op sociale media en spandoeken in het straatbeeld.

