Nieuwe afdeling Davidsfonds in ’t Brugsche feestelijk gelanceerd

De nieuwe afdeling Davidsfonds in ’t Brugsche is zaterdag in Wijkcentrum Xaverianen feestelijk gelanceerd in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw, schepen van Cultuur Nico Blontrock, nationaal voorzitter van Davidsfonds Peter De Wilde, algemeen directeur van Davidsfonds Kris Opdedrynck en een 150-tal leden.

De overkoepelende afdeling Davidsfonds in ’t Brugsche is gegroeid vanuit een samenwerkingsverband van zes afdelingen uit de regio Brugge. Met bijna 500 leden is de nieuwe afdeling de tweede grootste afdeling van het cultuurnetwerk.

“We mikken op een mix van schaalvergroting en lokale wijkwerking, met veel aandacht en ruimte voor goed partnerschap en vernieuwende initiatieven. Stad Brugge en Hogeschool VIVES zijn ook partners van Davidsfonds in ‘t Brugsche”, zegt voorzitter Doenja Van Belleghem. (CGRA)