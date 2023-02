Nieuwe 10.000stappen-wandeling door Veurne ingewandeld

Op vrijdag 10 februari werd er in Veurne een nieuw wandelparcours officieel ingewandeld. De 10.000stappen-wandeling brengt de wandelaar over een traject van 7,6 km langs het centrum van Veurne. Via een QR-code en een digitale wandelkaart kan je in Veurne een prachtige wandeling maken waarbij je de stad op een gezonde manier leert kennen.

Schepen van sport Pascal Sticker stapte met een een zestigtal wandelaars van de Veurnewandelclub het traject af. De wandeling kan op twee plaatsen worden aangevat: op het Sportpark in de Noordstraat en aan het Dienstencentrum De Zonnebloem in de Zuidstraat vind je een bord met daarop de route en de QR-code.

Het stadsbestuur van Veurne investeerde al heel wat in nieuwe veilige fiets- en wandelpaden.

Het STOP-principe

“De komende jaren maakt de stad nog werk van beweegroutes, beweegacties in samenwerking met een aantal verenigingen onder het motto van het STOP-principe: Stop aan verplaatsingen met de auto, maar eerst Stappen, daarna Trappen, dan Openbaar vervoer en dan pas Privévervoer. De uitrol van ons mobiliteitsplan zal hier omtrent ook onderdeel zijn om het STOP-principe te kunnen vorm geven”, licht schepen Pascal Sticker toe.