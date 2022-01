Nieuwbouwproject rijst uit de grond in Haiglaan

De graafwerken in de Haiglaan in Ieper schieten goed op. Ze zijn de voorbode van een nieuwbouwproject van Maatschappij August, waarbij Ieperling Philip Steyaert en ontwikkelaar Art of Building (Karure/Centrimo) de handen in elkaar slaan. Residentie August zal plaats bieden aan 14 flats.

Art of Building is de projectontwikkelingsvennootschap rond Poperingenaars Filip Maekelberg en Jurgen Buseyne (samen ook Karure) enerzijds en David Vanbiervliet en Jean-Luc Desmet anderzijds (samen ook Centrimo). Andere actuele projecten van hen zijn onder andere residentie Legno en residentie Switch in Poperinge, maar ook residentie Neerbeek in Bissegem.

Website in productie

“Met Karure focussen we eerder op kleinere woonprojecten in de regio zoals op het Mézières-en-Brenneplein in Watou, De Brieke in Zonnebeke en Residentie Walnes in Woumen”, aldus de woordvoerders. “Voor Karure zijn we de identiteit pas nu aan het uitrollen en is de website in productie.”

Het nieuwbouwproject August in Ieper biedt ruimte aan twee handelsruimtes en 14 ruime flats met tuin en/of privatieve terrassen. De kelderverdieping herbergt 18 staanplaatsen, evenveel bergingen en een centrale fietsenberging. De handelspanden worden in 2023 betrokken door Abc Verhelst Fiduciaire en vastgoedkantoor Vancayzeele.

Strategische ligging

De strategische ligging aan de Ieperse stadsrand en de vlotte ontsluiting in diverse richtingen op het omliggende verkeersnet zijn troeven die de bouwheren al snel prikkelden om een grondige haalbaarheidsoefening te starten en architect Johny Cottreel aan het werk te zetten.

Het resultaat moet beantwoorden aan de huisfilosofie van Art of Building, dat al langer aan ontwikkeling doet binnen de brede regio: projecten met meerwaarde en gebouwen met finesse zorgen voor buurten met uitstraling en een bijzondere woon- en leerervaring.

Nieuwbouw

Daarbij zijn duurzaamheid, transparantie en correcte informatie bovendien kapitaal. “En dat loont”, stelt Pedro Quinten, sales- en marketingcoördinator voor Art of Building.

“Vijftig procent van de beschikbaarheden zijn inmiddels verkocht, terwijl de kelder nog moet gestort worden. In tijden waar het voor ontwikkelaars een stuk complexer is geworden dan pakweg 10 jaar geleden is dat best een opsteker.”

Prijsstijging van grondstoffen

“De grootste bezorgdheid in eigen rangen is eerder de aanhoudende prijsstijging van grondstoffen en de impact hiervan op onze prijszetting. Klanten betalen nog altijd voor een correct product en zullen dat morgen ook blijven doen, maar ‘future proof’ bouwen betekent dat we vandaag al bezig zijn met wat binnen enkele jaren pas wordt gerealiseerd.”

“Die onzekerheid is daarbij een gegeven waaraan je moeilijk went, al heeft het ondernemerschap van bestuurders Filip Maekelberg, Jurgen Buseyne, David Vanbiervliet en Jean-Luc Desmet dan weer flink wat kilometers op de teller, dat brengt dan weer de nodige rust. Met deze energiezuinige nieuwbouwappartementen dragen we bij aan wat meerwaarde in het kwalitatieve nieuwbouwsegment in de regio en dat is het opzet”, besluit Pedro Quinten.