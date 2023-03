Nieuwbouwproject met 16 BEN-appartementen op komst in Toekomststraat/Westerlaan in Waregem

Chardonnay, zo heet het nieuwbouwproject met 16 BEN-appartementen dat gebouwd zal worden op de hoek van de Toekomststraat en de Westerlaan in Waregem. ‘BEN’ staat voor bijna-energieneutraal. “Chardonnay wordt dus een project dat focust op kwalitatieve én duurzame huisvesting”, zegt Pieter Vandewiele van Eribo Stijlbouwers. Eribo treedt op als ontwikkelaar en aannemer. Het ontwerp is van de hand van architectenbureau Wielfaert uit Waregem. De verkoop is reeds van start gegaan.

“De nood aan kwalitatieve huisvesting blijft hoog, zeker in het centrum van de stad. Vandaar ook onze keuze om dit nieuwe project te lanceren, op een vlot bereikbare locatie én voorzien van alle moderne luxe en comfort”, klinkt het. Drie woningen in de Toekomststraat zullen worden gesloopt en maken nieuwe ruimte voor 16 lichtrijke appartementen (1, 2 of 3 slaapkamers), elk met een eigen tuin of groot zuidgericht terras. Op het gelijkvloers komen er vier appartementen, op de tussenverdiepingen telkens vijf en de bovenste verdieping biedt plaats aan twee ruime penthouses. De oriëntatie van het project is absoluut een troef door de zuidgerichte achtergevel. De toekomstige bewoners zullen kunnen gebruik maken van een afgesloten fietsenstalling en krijgen de kans om een eigen berging, garagebox en/of autostaanplaats aan te kopen.

Ben-appartementen

“We gaan voor duurzame appartementen uitgevoerd met de nieuwste technieken. Zo wordt elk appartement in detail afgewerkt met hoogwaardige materialen en voldoet het aan alle hedendaagse comforteisen. Er is vloerverwarming voorzien en vraaggestuurde ventilatie garandeert een gezond binnenklimaat. De grote ramen zorgen voor veel natuurlijke lichtinval en een gevoel van ruimte in de leef- en slaapruimtes. De BEN-appartementen zijn daarnaast ook uitgerust met zonnepanelen en warmtepompen. Onze toekomstige bewoners zullen dus kunnen genieten van zowel lage energiekosten als een aangename leefomgeving.”, besluit Pieter Vandewiele, zaakvoerder Eribo Stijlbouwers.

De oplevering is voorzien medio 2025. De prijzen starten vanaf €215.000 (excl. btw en kosten). Tot eind 2023 genieten kopers alvast nog van het verlaagde btw-tarief van 6%.

Meer informatie hierover kan je terugvinden via www.chardonnaywaregem.be of www.eribo.be.