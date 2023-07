Nieuwbouwproject aan Oude Leiearm kan niet rekenen op steun van omwonenden: “Dit is een populaire groenzone

In Wielsbeke is een nieuwbouwproject op til en dat is niet naar de zin van de Wielsbekenaren. Dat bleek donderdag toen Woningbouw Taelman de plannen voor 89 nieuwe woningen toelichtte aan de inwoners. Vooral het feit dat er gebouwd zal worden op een stuk groen aan de Oude Leiearm valt in slechte aarde. Schepen Filiep De Vos benadrukt dat er nog niks beslist is.

Donderdag werden in het ontmoetingscentrum Den Aert in Wielsbeke de plannen voorgesteld van een nieuwe verkaveling van Woningbouw Taelman aan de Oude Leiearm tussen de Rijksweg en de André Demedtsstraat. Het project zou bestaan uit 41 gezinswoningen en vier appartementsblokken met tussenin een groenzone, in totaal goed voor 89 nieuwe woningen.

De vergunningsaanvraag voor het project werd ingediend en het openbaar onderzoek loopt nog, maar het werd tijdens de voorstelling meteen duidelijk dat het project op weinig steun van de bevolking kan rekenen.

“Dit is een gemiste kans”, zegt Carlo Bouton, die samen met zijn vrouw Ria in de Rijksweg woont. “Dit is een rustgevend stukje groen aan het water van de Oude Leiearm, waar veel vogels broeden en zelfs reeën komen grazen. Door de plannen van Taelmann dreigt dat allemaal verloren te gaan. Wielsbeke heeft al 28 procent bebouwde oppervlakte, tegenover een Vlaams gemiddelde van 15 procent, en dat zonder de nieuwe verkaveling. We zijn dan ook bezorgd dat het laatste stukje groen in onze gemeente ook dreigt te verdwijnen.”

Dat bevestigt ook buurtbewoner Eric Van Parys. “Dat er gebouwd wordt langs de Rijksweg, dat is op zich geen probleem. Maar blijf van dit stuk groen af”, zegt hij. “Het wandelpad dat hier loopt, is erg populair bij alle Wielsbekenaren om te wandelen of te fietsen en te genieten van de rustige omgeving. Gaan ze dit nu echt opbreken voor een paar woonblokken? Plant hier een bos aan in de plaats, of maak de ruimte op een andere manier aantrekkelijker voor fietsers en wandelaars. Maar zet het niet vol met woningen.”

Geen nood aan woningen

Ria Bouton vraagt zich af of er wel nood is aan al die nieuwe woningen in Wielsbeke. “Er wordt ook al gebouwd in de Vlasstraat, wat verder in de Rijksweg, in de Molenstraat en in de Kasteeldreef, en daarmee is de lijst nog niet volledig”, zegt Ria. “Ik kan me niet voorstellen dat er in onze kleine gemeente zo veel nieuwe woningen nodig zijn. Bovendien zullen al deze

nieuwe verkavelingen ook extra verkeer met zich brengen. Iedereen die in die nieuwe verkaveling komt wonen, moet straks met zijn auto over het autoluwe Sint-Bavoplein of langs de nu al gevaarlijke Rijksweg. De impact daarvan is niet te vatten.”

Schepen van Ruimtelijke Planning Filiep De Vos (TEAM8710) bevestigt dat er op papier inderdaad geen nood is aan nieuwe woningen in Wielsbeke, maar dat er vanuit de bedrijven wel een vraag naar is. “Bij elk project wordt gevraagd naar een screening van de woonnood bij de Vlaamse Overheid en de Provincie West-Vlaanderen, en daaruit blijkt dat die er voor onze gemeente niet is”, legt hij uit. “Wat we wel zien, is dat veel bedrijven uit Wielsbeke en omstreken vragen naar extra woningen voor hun werknemers, dus in die zin is er wel een vraag naar extra woningen.”

Verharding

Gisteren werd door enkele buurtbewoners al een petitie gelanceerd tegen het project, die ondertussen een kleine 700 handtekeningen kon verzamelen. “Natuurlijk hebben we begrip voor de bezorgdheden”, zegt Filip Demey van Infrabureau Demey, dat het bouwproject mee begeleidt.

“Maar het zijn allemaal zaken waar we zelf ook al rekening mee houden. Het project voorziet 21 procent groene ruimte, wat ruim boven de huidige gemeentelijke verordeningen van 10 à 15 procent ligt. Daarnaast hebben we met het gebruik van onze materialen ook maximaal ingezet op het beperken van de verharding en is er ook aandacht voor mogelijke verkeershinder. Als er nog bijkomende bezwaren komen die kunnen aangepakt worden binnen de krijtlijnen van de plannen, zullen we dit zeker ook bekijken”, zegt Demey.

Bezwaar

Schepen De Vos zegt oor te hebben naar de bezorgdheden van de inwoners en roept hen dan ook op om bezwaar in te dienen als ze dat nodig vinden. “Laat het duidelijk zijn dat er absoluut nog geen beslissing genomen is”, zegt hij. “De vergunning kan nog geweigerd worden en dat is zeker niet uitgesloten. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 6 augustus. Zolang kunnen mensen nog bezwaar indienen tegen het project. Pas dan zullen we in alle eer en geweten een beslissing kunnen nemen.” Bezwaar indienen kan via het Omgevingsloket Vlaanderen. Wie de petitie wil ondertekenen kan dat op www.petities.com/red_de_prachtige_groene_oase_naast_de_oude_leiearm_onderteken_nu

(Chelsea Smet)