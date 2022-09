Nieuwbouw WZC Huize ter Walle geopend

Twee jaar na oplevering opende het woonzorgcentrum Huize Ter Walle plechtig zijn nieuwbouw. Die huisvest een centrum voor kort verblijf, een dagverzorgingscentrum en gemeenschappelijke ruimtes zoals een fitness, kapsalon en keuken.

Het nieuwe centrum telt vier kamers, een badkamer en een zitruimte. Voor bezoekers of familieleden is er een rustkamer voorzien. De kamers zijn bedoeld voor ouderen die herstellen na een ziekenhuisopname, van wie de mantelzorger een tijdje afwezig is of zij die wachten op een vaste kamer.

Het centrum voor dagverzorging ‘t Vermaak kan dagelijks 24 senioren ontvangen. “Het gaat om 65-plussers die nog thuis wonen, maar die overdag nood hebben aan gezelschap, hulp of ondersteuning”, zegt verantwoordelijke Jorick. Het kapsalon is drie dagen per week open en familieleden kunnen de kleine keukenruimte Kwizien afhuren voor verjaardagsfeestjes.

Naar Benidorm en terug

In de nieuwe fitnessruimte kunnen elke dag zo’n 50 mensen aan hun fysieke gezondheid werken. “Veel van onze bewoners en dagverblijvers komen hier spontaan elke dag fietsen, roeien of stappen op de loopband. Soms zijn ze hier met 12 tegelijk bezig”, vertellen kinesisten Nathalie en Fabienne. “Dit is een droom voor hen. Hier zijn ze even weg uit hun dagdagelijkse omgeving, ontmoeten ze andere mensen en spreken ze af voor de volgende dag. Onze sportieve uitdaging om naar Benidorm te fietsen, te roeien en te stappen was zo’n groot succes dat we er ‘Naar Benidorm en terug’ van gemaakt hebben. Hoe meer onze bewoners bewegen, hoe minder kiné ze nodig hebben. Ook de geriater van AZ Delta merkt dat onze mensen er fysiek op vooruitgaan.”

Gezellige bistro

“Dankzij deze nieuwbouw willen we ons beter in de markt positioneren in een stad waar het aanbod aan woonzorgcentra erg groot is”, zeggen directeur Debbie Janssens en adjunct-directeur Yves Sanders. “Ook staan we voor de uitdaging om het bestaande rusthuisgebouw klaar te maken voor de toekomst. Het gebouw uit 1999 is inmiddels al een van de oudste rusthuizen van Menen.”

“De cafetaria werd omgetoverd tot een gezellige bistro en ook de inkomhal werd gemoderniseerd. Daarnaast zijn er ook drie grote investeringen die minder opvallen. We renoveerden de stookplaats en zijn nu volop bezig met de omschakeling naar led-verlichting. Tenslotte willen we ook zonnepanelen plaatsen”, klinkt het. (Carlos Berghman)