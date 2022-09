Nieuwbouw van De Patio en De Korbeel is af

De nieuwbouw voor de kinder- en jeugdpsychiatrische diensten De Korbeel en De Patio van het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie is afgewerkt. Eind september wordt het gebouw in gebruik genomen. Op 17 september is er een opendeurdag.

De Korbeel werd in 1974 als eerste kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis erkend in Vlaanderen en is sindsdien een gevestigde waarde binnen de geestelijke gezondheidszorg. In 2007 volgde, als enige in West-Vlaanderen, de oprichting van een forensische jeugdpsychiatrische eenheid De Patio. In associatie met AZ Groeninge Kortrijk en OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem werden ook 12 extra plaatsen voor dagbehandeling gecreëerd

De nieuwbouw ligt aan de Langemeersstraat op de plaats waar vroeger het Sint-Jozefinstituut huisde. De kinder- en jeugdpsychiatrie van de toekomst, zoals het genoemd wordt, werd geopend door de directie en medewerkers van het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie.

Zorgsector in beweging

“Met deze nieuwbouw doen we een investering van 18 miljoen euro en leggen we de grondvesten voor een verdere professionele begeleiding van kinderen en jongeren die het psychisch moeilijk hebben. De nieuwe infrastructuur zal niet alleen meer ruimte en comfort bieden maar laat ook een efficiënte werking toe. De brede zorgsector is in beweging en we hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de juiste keuzes te maken voor de toekomst”, zegt Kristof Vankeirsbilck, gedelegeerd bestuurder Groep Zorg. H. Familie.

Door de uitbreiding van het aanbod doorheen de jaren was een ruimere infrastructuur de enige optie volgens Algemeen directeur H. Familie Olivier Peene.

Kwetsbaarheid

“De bouwwerken werden aangevat in coronatijd in juni 2020 en eind september 2022 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen.” Er zijn vijf wooneenheden die apart kunnen functioneren.

“De nieuwbouw biedt plaats aan 52 kinderen en jongeren en omvat 5 behandeleenheden die elk hun eigen naam kregen: een forensische afdeling (De Patio) een crisisafdeling voor adolescenten (K-jotter) behandeleenheden voor respectievelijk peuters en kleuters (K-dee), de lagere schoolleeftijd (K-star) en de middelbare schoolleeftijd (K-det). De nieuwbouw vormt samen met het aanpalende Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie uit 1950 een centraal gelegen campus met een gespecialiseerd aanbod voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.”

Levendig geheel

Architect Bert Scheirlynck moest voldoen aan de specifieke noden die deze vorm van zorg vergt. Het gebouw is ontworpen volgens het patiomodel. Alle 5 behandeleenheden bevinden zich op het gelijkvloers in de nabijheid van een eigen (be)veilig(d)e en ruime patiotuin.

“Door afwisselende hoogtes van de gebouwen en de muren van de patiotuinen ontstaat een levendig geheel. De tuinen en de situering ervan ten opzichte van het voetpad en de doorsteek naar het Groeningepark versterken het groene karakter van het project. Het is een bouwwerk in functie van de gebruiker maar ook ten gunste van de omgeving”, aldus de architect.