Nieuw Zomerloos krijgt tijdscapsule mee: Tegen zomer 2024 kan vrijetijdscentrum er helemaal staan

De eerste steen van het nieuwe vrijetijdscentrum Zomerloos in Gistel ligt er. Een ceremonieel gegeven waarbij het stadsbestuur ook een tijdscapsule in de grond stopte. Tegen de zomer van 2024 zou het nieuwe centrum moeten kunnen openen. Later gaat de stad nog op zoek naar een gepaste naam, samen met de inwoners.

Het verhaal van de site is genoegzaam bekend. Het voormalige zwembad met kleedruimten en cafetaria, de foyer van de evenementenhal en de balie met burelen gingen tegen de vlakte in de tweede helft van 2022. Op deze plaats komt een nieuwe gemeenschapszaal voor zowat 200 personen, een grotere foyer, een toeristisch infokantoor, de muziekschool van het Conservatorium aan Zee, een onderkomen voor jeugdhuis Uzuz en een ruimte voor de administratie van Zomerloos. Er komt ook nieuw sanitair.

Vier tot tien meter

Alles zal gelegen zijn op het gelijkvloers. Of toch bijna. “De muziekschool werd over twee bouwlagen ontworpen”, schetst burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). “De bouwhoogtes variëren tussen de vier en de tien meter. De dakvorm is plat voor alle gebouwen. De verschillende volumes wisselen elkaar af en verbreken de eentonigheid. Open en gesloten vlakken zorgen voor een aangename beleving, zowel van buiten naar binnen als omgekeerd.” De inkomzone wordt voorzien van een ruime luifel om de droge verbinding tussen de sporthal en het vrijetijdscentrum mogelijk te maken. “De bestaande gevels van de sporthal worden ook gerenoveerd aan de zijde van het vrijetijdscentrum”, wil Defreyne nog kwijt. Via een participatietraject gaat het college ook nog op zoek naar een nieuwe naam voor het complex.

Tijdscapsule

Eerlijk is eerlijk: de eerstesteenlegging was vooral een ceremonieel gegeven, gezien de eerste stenen – en dus de ruwbouwwerken – al zijn begonnen. Het stadsbestuur leukte het geheel wel origineel op met het begraven van een tijdscapsule. Dat is een koker – of capsule, dus – gevuld met voorwerpen en informatie bedoelt om archeologen, antropologen en historici in de toekomst te helpen een beeld te krijgen van een bepaalde tijdsperiode. Meestal betreft het een metalen cilinder of opbergkist, waarin items die typerend zijn voor die tijdsperiode worden opgeborgen. Het doel is dan om die in de toekomst te openen. “In de metalen capsule van stad Gistel zitten: een groetenkaart met daarop een boodschap, wens en droom van iedere schepen en burgemeester voor of over Zomerloos, een krantenartikel over het vrijetijdscentrum en een stuk van het plan van het oude zwembad.”

Subsidies en partners

In een ideale wereld opent het nieuwe vrijetijdscentrum tegen de zomer van 2024. Het totale project is geraamd op precies 3.680.820 euro. Stad Gistel ontvangt voor dit project subsidies van de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, Fluvius en Efin. Naast steun van de sport- en cultuurraad krijgt het project steun van architectenteam Verly & Vandecasteele, aannemer Van Huele en Westtoer. (timmy van assche)