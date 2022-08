Nieuw-Zeeland Battlefield Memorial slachtoffer van vandalisme

Er zijn vandalen aan de slag geweest op het Nieuw-Zeeland Battlefield Memorial in Mesen. Op de site werden naast de bunker ook de toegangspoort en een monument beklad met verf. De spuitbus werd door de vandalen achtergelaten in de grasberm. De tekens die werden aangebracht hebben op het eerste gezicht geen specifieke betekenis.

De vandalenstreken moeten gebeurd zijn tussen maandagavond 20.30 uur en deze morgen. Burgemeester Sandy Evrard vraagt wie inlichtingen heeft of iets verdachts gezien heeft contact op te nemen met de lokale politie 057 230 500. De burgemeester vermoedt dat het over jongeren gaat.

Hij roept dan ook op dat indien de ouders van de jonge daders daarvan op de hoogte zijn hen meteen de opdracht geeft om alles schoon te maken. Ondertussen verwittigde de burgemeester ook de Commonwealth War Graves Commission, eigenaars van de site.

Het New Zealand Memorial Park is een site met een gedenkteken, opgericht ter herinnering aan de Nieuw-Zeelandse divisie die in Mesen streden tijdens de eerste wereldoorlog. Het gedenkteken werd onthuld in 1924.