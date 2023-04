Nieuw woonproject langs de Kolenkaai in Brugge

Op de site in de Leopold II-laan in Brugge, op de plaats waar tot voor kort de Oxfam-tweedehandswinkel gevestigd was, wordt binnenkort het startschot gegeven van de afbraakwerken voor het gloednieuwe project “Kaai 30”. De oude gebouwen, die zich uitstrekken tot aan de Kolenkaai, maken plaats voor een hedendaags woonproject met diverse types en groottes van appartementen. “Het wordt een uiterst kwalitatief en energiezuinig project, en dit op wandelafstand van het centrum van Brugge”, zegt Kevin Mervielde van projectontwikkelaar MM Estate Group. De eerste bewoners nemen eind 2025 hun intrek.

Gesitueerd tussen de prachtige bomenrijen in de Leopold II-laan en het water aan de Kolenkaai, zal Kaai 30 binnenkort nieuw leven in de buurt brengen met een gezellig woonproject dat naadloos opgaat in de bestaande omgeving. En dit alles op wandelafstand van het historische centrum van Brugge.

25 luxeflats

Het aanbod van dit bijzondere project omvat 25 luxe-appartementen, gespreid over twee gebouwen met daartussen een mooi groen binnengebied. Er wordt tevens een ondergronds parkeercomplex voorzien. Hedendaagse architectuur geïnspireerd op de Brugse stadwoningen

De projectontwikkelaars “MM Estate Group” en “Wedevelop” zetten in het project “Kaai 30” maximaal in op kwalitatieve architectuur. Met de klassieke Brugse stadswoningen als inspiratiebron zal het project een echte eyecatcher worden in het straatbeeld.

Elk detail kreeg aandacht en zal straks de uitstraling en de meerwaarde van het gebouw bepalen. Het project richt zich op een diverse mix van bewoners en elk appartement wordt afgewerkt met hoogwaardige materialen. “Zowel aan de buitenzijde van het project, als bij de afwerking van de individuele appartementen besteden we maximale aandacht aan kwaliteit. Elke eigenaar zal heel wat inspraakmogelijkheden hebben om het appartement af te werken naar eigen wensen”, zegt Louis Van Hoorebeke van projectontwikkelaar Wedevelop.

Kwalitatieve buitenruimte als rode draad

In het project wordt een gevarieerde mix aan één, twee en drieslaapkamer appartementen voorzien, waarbij kwalitatieve buitenruimte dé rode draad zal betekenen doorheen het hele project. Privatieve terrassen gecombineerd met gemeenschappelijke groenzones blenden perfect in het geheel.

“Bovendien is uiterst energiezuinig wonen gegarandeerd en meegenomen in elke fase van het project. Zo wordt elk appartement voorzien van een individuele warmtepomp, en zal de isolatie- en ventilatie voldoen aan de meest hedendaagse energieprestatienormen”, zegt Bruno Mestdagh van projectontwikkelaar MM Estate Group. Eerste bewoners eind 2025

Afbraakwerken

De afbraakwerken zullen eerstdaags starten, en na het bouwverlof zullen de graafwerken starten om het ondergronds parkeercomplex te bouwen, en waarna dan de bouw van de verschillende appartementen zal starten. Als alles volgens plan verloopt zal Kaai 30 eind 2025 de eerste bewoners mogen verwelkomen.

“Nog voor de afbraakwerken zijn begonnen, zijn al verschillende appartementen verkocht. Rekening houdende met de uitzonderlijke locatie op wandelafstand van het centrum van Brugge, het kleinschalige karakter van het project en de hoge afwerkingsgraad van de appartementen, kunnen we dan ook over een uitzonderlijk aanbod spreken”, zegt Olivier Delbecque van Delbecque Vastgoed, die samen met Agence Pallen instaat voor de verkoop van de appartementen.

Info: www.kaai30.be