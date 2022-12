Nieuw windmolenproject langs Noorderring botst op protest: “Deze mastodonten komen te dicht”

Luminus diende een nieuw dossier in bij de Vlaamse overheid voor vier reuzenwindturbines nabij de Noorderring in Ieper en Brielen en richting Vlamertinge. Buurtplatform Frontwind Ieper-Brielen is ‘not amused’ en organiseert op 20 december een infomoment. Ook het stadsbestuur staat machteloos. Bij Luminus staan ze nog steeds achter hun keuze.

De Vredesmolens, zo heet het nieuwe project van Luminus. De Vredesmolens zijn vier reuzenwindturbines met een piekhoogte van meer dan 200 meter en ze moeten langs de windrijke Noorderring tussen Ieper en Vlamertinge komen. Met de productie van deze vier windturbines kunnen ongeveer 12.500 gezinnen van elektriciteit worden voorzien. “Dat is 80 meter hoger dan de huidige molens langs de Oostkaai en het dubbele van de Sint-Maartenskathedraal”, zegt Yves Tanghe, een van de buren die in de Fabiolalaan woont en aangesloten is bij het platform Frontwind Ieper-Brielen. “Zo’n mastodonten zouden – zoals Duitse geneesheren onderzochten – minstens op 1.500 meter van woonkernen mogen staan. Nu is dat veel dichter, tot op enkele honderden meters. De Vlaamse overheid neemt geen verantwoordelijkheid voor het algemeen belang, maar is gemakzuchtig en laf.”

“Iets doen voor de planeet: akkoord. Maar niet ten koste van mens en dier”

Luminus organiseerde op 23 november een infomoment in het Museumcafé. Volgens het bedrijf was dat een succes. “Een succes? Er waren twee van de honderden buurtbewoners aanwezig. Niemand gaf vooraf uitleg. Om onze belangen te verdedigen is een buurtplatform opgericht – onder leiding van voorzitter Marc Poissonnier – met vertegenwoordigers uit de getroffen wijken die de mensen correct willen informeren over wat hen te wachten staat. De info die door Luminus verstrekt werd, is een goednieuwsshow die voorbij gaat aan de echte problemen van slagschaduw, geluid, grondtrillingen en storend zicht. In Vlaanderen mag geen enkele woning meer dan 8 uur slagschaduw per jaar ondervinden met een maximum van 30 minuten per dag. Gaan ze die molens werkelijk stilleggen als er meer dan acht uur slagschaduw is in dit windrijk gebied?”

Infomoment

Dinsdag 20 december organiseert het buurtplatform een infomoment in het VTI. “Een viertal sprekers komt op een objectieve manier uitleg geven over alle mogelijke gevolgen van windmolens”, aldus Yves Tanghe, die onderstreept dat hij niet tegen groene energie is. “Ik fiets naar het werk (Yves is neuroloog en somnoloog in het Jan Ypermanziekenhuis, red.), en ik heb zonnepanelen liggen. Het is belangrijk dat we iets doen voor de planeet, maar op een verantwoorde manier en niet ten koste van de gezondheid van mens en dier.”

Kwaliteit van het project

Als alles volgens plan verloopt kan Vlaanderen tegen eind december het dossier volledig verklaren en dan start een periode van bezwaarindiening. Tegen eind februari zullen we ten vroegste meer weten. Bij Luminus blijven ze steeds achter De Vredesmolens staan. “De Vlaamse Overheid stelt dat windturbines bij voorkeur aansluiten op lijninfrastructuur zoals autosnelwegen, kanalen, en hoogspanningslijnen. Hier komen die structuren samen. Het spreekt voor zich dat alle normen inzake geluid en slagschaduw die de Vlaamse overheid oplegt gerespecteerd worden. We blijven overtuigd van de kwaliteit van dit project”, reageert woordvoerder Brecht Snoeks.

Valentine Vandenbogaerde en Yves Tanghe met achter zich het terrein waar de windmolens zouden komen. © EF

Net als het buurtplatform zit ook het stadsbestuur van Ieper wat verveeld met het nieuwe project. “De manier waarop windmolens vergund worden, stoot ons tegen de borst”, zegt Philip Bolle (Vooruit), schepen van Omgevingsvergunning. “Tot voor kort was dit een provinciale bevoegdheid, nu is dat Vlaams. Steden en gemeenten zouden die bevoegdheid echter moeten hebben. Nu kunnen wij enkel een advies formuleren. In het beleidskader wil men dat er lijnstructuren aanwezig zijn. En laat daar nu net een overaanbod van zijn aan de noordelijke kant van onze stad. Langs de Zuiderring hebben we dat bijvoorbeeld niet. De windboeren hebben dat intussen aangegrepen om hier projecten te ontwikkelen. Zo wordt een wildgroei aan windmolens gecreëerd, wat nefast is voor de zichtassen van deze historische en toeristische stad. Luminus zegt dat het wel zal wennen, maar ze gaan er wat ons betreft toch wel licht over. De esthetiek van onze stad is heel belangrijk. Wij zien veel liever een clustering in windzones en repowering van de bestaande turbines langs de Oostkaai. Maar dat is volgens de bedrijven geen optie.”

Nog meer projecten

“Er zijn zelfs al plannen voor een nieuw project aan de overkant van waar Auris gevestigd is. Voorlopig zijn er nog geen verdere details bekend, maar dit is dus opnieuw langs de Noorderring. Wie zegt dat er volgende week niet weer iemand op de proppen komt met een project? We zullen constant belaagd blijven en dat is geen fijn gevoel. Er is jarenlang moeite gedaan in de stadsontwikkeling: compacte dorpskernen zonder veel lintbebouwing en met een prachtig agrarisch landschap ertussen. Daar dreigen we nu het slachtoffer van te worden.”