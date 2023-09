Nieuw werkjaar voor project Nesten in Poperingse scholen: “Dankbaar voor elke vorm van ondersteuning”

“Dankzij de vele donaties tijdens de JEZactie van de Koning Boudewijnstichting in maart 2023 en de sponsoring door verschillende serviceclubs en bedrijven blijft het project verder groeien in onze stad”, zegt Trui Baes. In veel Poperingse lagere scholen, de buitenschoolse opvang en het Buurthuis is ze coach voor het project Nesten. “We blijven op zoek gaan naar structurele middelen die de werking voor onze Poperingse kinderen kan verduurzamen.”

Sociaal-emotionele zorg

Het project Nesten wil kinderen uit het kleuter en lager onderwijs sociaal-emotionele zorg aanbieden. De vele donaties van ouders en sympathisanten, de ondersteuning van stad Poperinge, de grote nestacties en donaties van de nestscholen/organisaties zelf en van serviceclubs – Fifty-One Club Ieper, Soroptimist Club, Rotary Club Poperinge en Ambassadors Club Westland Poperinge – en van bedrijven zoals PGS GROUP zorgen ervoor dat dit project kan blijven doorgaan en dat we het nodige nestmateriaal kunnen aankopen. Zo doneerden ze ‘nestballetjes’. Zo’n balletjes verminderen stress, maar doen ook de spanning in het lichaam afnemen. Ze helpen ook bij woedebeheersing en terug balans en rust brengen in je lijf. Naast ontspannen helpen ze ook om je te concentreren.”

Op 5 oktober om 20 uur is er ‘Nesten voor Ouders’ in de Poperingse bibliotheek. Inschrijven doe je via huisvanhetkind@poperinge.be of 057 33 20 83.