Nieuw wandelnetwerk De Blankaart in de Westhoek geopend

In het Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart is dinsdagmorgen het nieuwe wandelnetwerk De Blankaart officieel geopend. Het 105 km lange netwerk loopt van het provinciedomein De IJzerboomgaard via heel wat trage wegen, door natuurgebied De Blankaart, langs gezellige polderdorpen en natuurlijke waterlopen, helemaal tot in Boezinge. Het netwerk is ontwikkeld in het kader van het nieuwe Leaderproject ‘Westhoek Wandelproof’.

“Natuurgebied De Blankaart is sinds jaar en dag een populaire wandelbestemming in Diksmuide. Het nieuwe wandelnetwerk is goed voor 105 kilometer wandelplezier en telt 78 knooppunten. Het is verbonden met de wandelnetwerken IJzervallei en Hoppeland en omvat twee bewegwijzerde suggestielussen van 10 en 6,5 km, de Blankaartwandelroute en de Drie Grachtenwandelroute. Er zijn ook twee toegankelijke lussen uitgestippeld op het netwerk, die aangeduid staan op de wandelkaart. De lussen zijn gescreend door Inter Vlaanderen”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter Westtoer en gedeputeerde.

Stilte, water, weidse landschappen, vogels … en regelmatig een lekkere stopplaats. Vijf ingrediënten die elke wandeling top maken. Het wandelnetwerk De Blankaart biedt ze alle vijf. Vanuit Diksmuide stapt de wandelaar via autoluwe en onverharde paden door een vlak polderlandschap naar dorpen als Sint-Jacobskapelle en Nieuwkapelle. Bij de oversteek van de IJzer langs Knokkebrug loopt de wandeling door de IJzerbroeken, het overstromingsgebied van de IJzer.

Impressionant is het enorme waterspaarbekken dat werd aangelegd in het laagste deel van Merkembroek en Woumenbroek en in het natuurgebied De Blankaart. Bezoekers vinden er uitkijktorens om naar de vele vogels te turen. Ook het oorlogsverleden van de Westhoek is tastbaar aanwezig. Het jaagpad langs het Kanaal Ieper-IJzer brengt wandelaars langs gehuchten zoals Drie Grachten en Steenstrate, plekken waar de Eerste Wereldoorlog in een versteende herinnering staat gebeiteld.

Het wandelnetwerk De Blankaart is een initiatief van Westtoer in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, Natuurpunt vzw, het Regionaal Landschap Westhoek, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, De Vlaamse Waterweg nv, Trage Wegen IJzergemeenten, De Watergroep, de gemeenten Houthulst, Lo-Reninge en Langemark-Poelkapelle en de steden Diksmuide en Ieper.

Leaderproject Westhoek Wandelproof

Het wandelnetwerk is een eerste realisatie binnen het Europese Leaderproject ‘Westhoek Wandelproof’, een samenwerking tussen Westtoer en het Regionaal Landschap Westhoek als co-promotor met acht Westhoekgemeenten: Heuvelland, Ieper, Poperinge, Houthulst, Mesen, Zonnebeke, Diksmuide en Wervik.

In dit project willen alle partners werken aan het wandelproof maken van de Westhoek. Het project bestaat uit twee grote pijlers. Enerzijds wordt geïnvesteerd in de beeldkwaliteit van het landschap in de Westhoek. Zo willen de projectpartners een grotere samenhang en herkenbaarheid langsheen de netwerken creëren en een aantal plekken met mindere landschapskwaliteit aanpakken.

Anderzijds zet het project in op de realisatie van een duurzame wandelbeleving in de Westhoek. Nieuwe wandelmogelijkheden moeten zorgen voor een betere spreiding van de wandelaars en een aantal drukkere gebieden ontlasten. Naast De Blankaart wordt ook een nieuw netwerk in Zonnebeke ontwikkeld. Bestaande netwerken Heuvelland, Hoppeland en Ieperboog worden uitgebreid, verbeterd én aan elkaar verbonden. De missing links in de gebieden worden aangepakt om zo op een duurzame manier trage verbindingen te realiseren. Het project heeft een totale kostprijs van € 366.125 en krijgt 50% steun van het Europese Leaderprogramma.