Nieuw wandelboekje in Vlamertinge koppelt natuurwandeling aan historisch verhaal

Naar aanleiding van Dag van de Trage Weg opent Agentschap voor Natuur en Bos op zaterdag 15 oktober een nieuw stukje wandelpad in Vlamertinge. Dat kan meteen feestelijk ingewandeld worden, want het pad zit verwerkt in het nieuwe wandelboekje ‘De vlucht van Pieter Capoen’, uit de reeks ‘Verhalen voor Onderweg’ van het Regionaal Landschap Westhoek.

“De vlucht van Pieter Capoen is een Vlamertings drama uit 1814 waarin Pieter en zijn vrienden er alles aan doen om niet ingelijfd te worden in het leger van keizer Napoleon”, vertelt Frans Lignel, voorzitter Heemkring Flambertus Vlamertinge. “Via de Brandhouck willen Pieter en zijn vrienden onderduiken in de Galgebossen. Slagen ze in hun opzet of trekt Napoleon aan het langste eind? Wil je de vlucht van Pieter Capoen zelf beleven? Dat kan! Via een nieuw stuk wandelpad treed je in de voetsporen van Pieter. De wandeling van 7 km kan vrij gewandeld worden tussen 13.30 en 15.30 uur. Wil je liever met een gids op pad? Dat kan om 14.30 of 15 uur. Hiervoor schrijf je in via https://rlwesthoek.bookfast.me/. Onderweg trakteert Stad Ieper op een gratis drankje. Het nieuwe wandelboekje hoort bij de reeks ‘Verhalen voor Onderweg’ van het Regionaal Landschap Westhoek en werd geschreven door Lieven Stubbe en mezelf.”

Witte Molen

“Het verhaal van Pieter Capoen is fictief, maar er is wel een link met De Witte Molen die thans niet meer bestaat”, vervolgt Frans Lignel. “In de keuken van de bewoners hing een brief uit de tijd van Napoleon die de jongens van hier opriep om in het Napoleontische leger te gaan vechten. Die zagen dat absoluut niet zitten en ze verstopten zich in de omliggende hoeves. Eén van de jongens die opgeroepen werd, was eerst al gaan vechten in Spanje, was te voet teruggekeerd naar Parijs en had een briefje naar huis geschreven om 50 franks te vragen om nieuwe schoenen te kunnen kopen. In die tijd was het immers gangbaar dat de opgeroepen soldaten in het leger van Napoleon slechts één keer een militaire uitrusting kregen. Voor de rest moesten ze zelf zorgen. We weten zeker dat hij die 50 franks gekregen heeft, maar eigenlijk is die jongen nooit teruggekeerd uit het leger. Eerder dachten we dat hij gesneuveld had in Rusland, maar blijkbaar heeft hij Rusland nooit bereikt en zou hij in een burgerziekenhuis in Polen overleden zijn aan een ziekte. De geschiedenis herhaalt zich, want we kunnen het vergelijken met de Russen die nu opgeroepen worden om in Oekraïne te gaan vechten. We mogen niet vergeten dat in de periode tussen 1793 en 1814 meer jongeren gesneuveld zijn dan tijdens de Eerste Wereldoorlog.”

Nieuwe trage weg

“Het nieuwe wandelboekje komt er dankzij de nieuwe wandelverbinding die het Agentschap voor Natuur en Bos met medewerking van Stad Ieper kon creëren tussen Vlamertinge en de Galgebossen”, vertelt schepen voor Landschappen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Op deze manier is het bos voor de bewoners van Vlamertinge een stuk vlotter bereikbaar. Waar ruimte is, zal het nieuwe wandelpad ingekleed worden met extra kleine landschapselementen die in deze omgeving nog talrijk aanwezig zijn. Zo werden reeds geboortebomen en hagen aangeplant om het pad te accentueren in het landschap.”

Praktisch

Op zaterdag 15 oktober kan de wandeling aangevat worden. Starten kan aan de voorkant van de kerk van Vlamertinge. De deelnameprijs per gezin bedraagt 4 euro. Dit is de prijs van het boekje en de wegbeschrijving. Meer info op www.rlwesthoek.be, 0495 35 13 77 of info@rlwesthoek.be. Dit is een organisatie van het Regionaal Landschap Westhoek in samenwerking met Stad Ieper en het Agentschap voor Natuur en Bos. (EG)