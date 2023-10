Nieuw vrijetijdscentrum opent de deuren: “Iedereen terug naar school”

Het nieuwe vrijetijdscentrum Oude Jongensschool gaat dit weekend open. Vrijdag officieel, zaterdag voor het publiek. “Het resultaat is een boeiende combinatie tussen nieuwbouw en renovatie”, glundert schepen Koen Meersseman. Heel wat activiteiten en verenigingen vinden er onderdak. De kostprijs viel wel drieënhalf keer hoger uit dan voorzien.

De gemeentelijke jongensschool van Beselare, in de Dadizelestraat, dateert van na de Eerste Wereldoorlog. Aanvankelijk was het een jongensschool. Vele generaties volgden er les en kenden de spreuk ‘Vrolijk en blij, Vrank en vrij’, die boven de schoolpoort stond. In een latere fase werd de school gemengd en bij de herschikking van het onderwijs in Zonnebeke bleef er alleen nog gemeentelijk onderwijs in Geluveld en Zonnebeke en verdwenen de gemeentescholen van Beselare en Passendale. Met de tijd geraakten de gebouwen in verval, maar ze werden gebruikt door de harmonie, de Chiro en de vzw Heksenstoet, voor het stockeren van materiaal.

Slopen lag gevoelig

“Na een traject van vier jaar zijn we trots de mooie realisatie te kunnen voorstellen”, zegt schepen van Jeugd Koen Meersseman (#Team8980). “Het resultaat is een boeiende combinatie van nieuwbouw en renovatie geworden. We hebben om verschillende redenen niet gekozen voor afbraak en een volledige nieuwbouw. Ten eerste om het financiële aspect, maar ook omdat een sloop bij veel inwoners die er ooit naar school gingen gevoelig ligt. Het gebouw is bovendien waardevol erfgoed. Er werd ook met verschillende gebruikers rond de tafel gezeten om ideeën te bespreken en er kwam een heel positieve inbreng. Velen staken dan ook een handje toe. Er zijn 600 leden van verenigingen in Beselare, en de Oude Jongensschool zal voor hen een verbetering betekenen. Dat is heel belangrijk voor het socioculturele leven.”

Multifunctioneel

“De focus van de renovatie lag op multifunctionaliteit en duurzaamheid”, zegt de schepen. “Het is een gebouw geworden dat jeugd, cultuur en muziek samenbrengt en meerdere verenigingen herbergt. De rechterkant – de vroegere klassen en turnzaal – is gerenoveerd. Die gebouwen blijven geschiedenis ademen. De ruime en goed uitgeruste lokalen zijn heel functioneel ingericht, en daar vinden de harmonie, Chiro en De Reutelnoot onderdak. De hele grote zolder is de opslagplaats voor het materiaal. Vooraan is er de multifunctionele zaal Vrolijk en blij, met bijbehorende keuken, waarvan alle verenigingen gebruik kunnen maken. In de nieuwbouw hebben we het sanitair blok, de multifunctionele zaal Vrank en Vrij, en de lokalen voor de academie, aangevuld met opslagruimte. De Chiro kan bovendien niet alleen de vroegere speelplaats gebruiken om er te spelen, maar ook de ruime tuin achter het complex.”

2,6 miljoen euro

Aanvankelijk had de gemeente voor het hele project 750.000 euro voorzien. “Maar sinds de start van de werken zijn de prijzen wel heel wat opgelopen. In de bouw alleen al gingen de prijzen flink de hoogte in door de covidcrisis en de oorlog in Oekraïne”, aldus schepen Meersseman. “Momenteel zijn de kosten opgelopen tot 2,6 miljoen euro. Van de provincie kregen we een subsidie van 100.000 euro.”

Op zaterdag 14 oktober is het grote publiek welkom op de kijkdag. Van 10.30 uur tot 18 uur kan iedereen vrij in en uit. Er is ook een tentoonstelling van Westhoek Verbeeldt, met foto’s uit het roemrijke verleden van de school. Na de rondgang kunnen bezoekers genieten van een gratis drankje aan de bar, uitgebaat door verschillende gebruikers.

Hele dag optredens

Er zijn de hele dag optredens van de gebruikers van de lokalen. Van 10.30 uur tot 11 uur speelt het trommelkorps Harmonie Beselare, en van 11 tot 12 uur neemt de jeugdharmonie BJE over. Ook de vzw Heksenstoet draagt haar steentje bij, met optredens van 13 tot 14 uur en van 15 tot 16 uur. Ook Dé Academie ontbreekt niet op het programma, want van 14 tot 15 uur verzorgt het Blazerslab de muziek. Het programma wordt afgesloten door het koor De Reutelnoot, dat zijn liederen tussen 16 en 17.15 uur laat weerklinken. Op de kijkdag is er ook doorlopend kinderanimatie voorzien.