Nieuw voorstel woontoren Petit Rouge: van 100 naar 72,5 meter

Twee projectontwikkelaars dienden een aangepast ontwerp in voor het project Petit Rouge. De woontoren, die oorspronkelijk 100 m hoog zou worden, is in het nieuwe ontwerp 30 meter lager gehouden. Dat melden de VRT en Het Nieuwsblad. Er was heel wat protest in Blankenberge tegen het oorspronkelijk ontwerp. Het openbaar onderzoek loopt nu tot en met 24 maart.

Projectontwikkelaars ION en POC Real Estate dienen in oktober 2023 bij het stadsbestuur een aanvraag in voor een groot project waarin de gevel van het historische gebouw wordt geïntegreerd. Het 100 meter hoge ontwerp omvat 28 verdiepingen, 169 appartementen, commerciële ruimtes op de benedenverdieping en een skybar met indrukwekkend en publiek toegankelijk terras.

Het verhaal van hotel Petit Rouge gaat al terug naar de jaren 1860, toen de Blankenbergse horecafamilie Pauwels er een café startte waar klanten het aperitiefdrankje ‘petit rouge’ bestelden. Deze naam bleef verbonden met één van de eerste gebouwen op de dijk van Blankenberge, dat nadien een succesvol hotel met bijna 80 kamers werd. In 1995 kocht de socialistische mutualiteit Voorzorg van Limburg het hotel om het te gebruiken als vakantiecentrum, maar in januari 2020 sloot het voorgoed de deuren.

Derde aanvraag

De oorspronkelijke plannen konden na veel kritiek van de bewoners ook niet op de goedkeuring van het vorige stadsbestuur rekenen. 250 buurtbewoners dienden bezwaren in en het stadsbestuur vreesde problemen met de schaduw van de toren op het strand en het effect van de wind op omliggende gebouwen. Ook een tweede voorstel waarbij nog 26 verdiepingen overbleven en de toren nog 92 m hoog was, kreeg geen goedkeuring van het intussen nieuwe stadsbestuur. Burgemeester Björn Prasse (Team Blankenberge) stelde dat er niet genoeg draagvlak was voor zo’n grote woontoren.

De ontwikkelaars komen nu met een derde poging: een woontoren van 72,5 m met 156 appartementen. Ze hopen zo tegemoet te komen aan de verzuchtingen van het stadsbestuur en de bewoners. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 24 maart. Bij de provincie loopt ook nog een beroepsprocedure tegen de weigering van de eerste vergunning. (HH)