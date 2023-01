Nieuw Vlaams decreet brengt buitenschoolse opvang naar scholen zelf: “Logische beslissing, maar helaas met een derde minder middelen”

Afgelopen dagen was er wat onrust bij Kortrijkse ouders over het mogelijke verlies van opvangmogelijkheden voor hun schoolgaande jeugd. Naar aanleiding van een mail van kinderopvang De Puzzel in de Condédreef leken de voorzieningen geschrapt te worden, maar dat nieuws wordt door schepen van Kinderopvang Philippe De Coene genuanceerd.

“We stoppen niet met onze buitenschoolse kinderopvang, maar we stoppen wel met de buitenschoolse opvang op locatie in de Condédreef tegen ten laatste september 2024. De activiteiten zullen vanaf dan ambulant verlopen in of nabij de scholen zelf, waarbij we onze mensen uitsturen. Met andere woorden: de functie blijft bestaan, alleen de locatie niet.”

In de initiële plannen zou de nieuwe zorgcampus Condédreef een kinderopvang omvatten, maar door van het nieuwe decreet is dat niet langer een mogelijkheid. Die ruimte zal nu herbestemd worden tot enkel een voorschoolse kinderopvang (voor kinderen van 6 maanden tot 3 jaar) en niet langer in combinatie met een buitenschoolse opvang (voor schoolgaande kinderen).

Logica

“Er zit een logica in het nieuwe decreet om de opvang zo dicht mogelijk bij de school te organiseren zodat kinderen niet van de ene naar de andere locatie verplaatst worden. Het addertje onder het gras is de besparing. Vlaanderen zal de financiële middelen volledig doorstorten naar het lokale bestuur en Kortrijk moet dan die middelen verdelen, maar wat blijkt, de totale uitkering die voorheen rechtstreeks werd betaald aan de organisatoren (1,4 miljoen euro) zal ongeveer met een derde herleid worden tot een klein miljoen.”

“Dat wil zeggen dat we bijna 1 euro op 3 verliezen terwijl het reorganiseren van buitenschoolse opvang middelen vereist. Dat maakt de beslissing die boven ons hoofd genomen werd bijzonder onrechtvaardig. We kunnen niet verwachten van de stad om bijkomend nog eens een half miljoen op tafel te leggen, we hebben die middelen niet.”

Werknemers

“De gevolgen van dit nieuw decreet plaatsen ons tussen hamer en aambeeld.” Philippe Decoene laat wel duidelijk verstaan dat de stad binnenkort met de ouders in dialoog gaat om een praktische oplossing te vinden om opvang te bieden in de scholen waar de kinderen zijn ingeschreven. “We bekijken de situatie school per school en verwachten ons aan een goede samenwerking. We laten ons personeel ook niet in de steek want het zijn prima werknemers”, besluit Philippe.