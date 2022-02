Nieuw vervoersplan voor leerlingen buitengewoon onderwijs: “Drie uur minder lang op de bus”

Dankzij een nieuw vervoersplan zitten honderden leerlingen uit de Brugse scholen voor buitengewoon onderwijs sinds maandag minder lang op de bus van en naar school. De 15-jarige Alanis Van Landewyck uit Koekelare en Ryan Rodts (13) uit Maldegem zijn twee van deze leerlingen. Ze volgen beiden les in de secundaire school voor buitengewoon onderwijs De Varens in Sint-Andries.

“Ik ben heel blij dat het nieuwe vervoersplan er eindelijk is”, opent directeur Hans Verstraete. “We hebben hier jaren voor geijverd, want er moest hoe dan ook iets veranderen. Onze school telt kinderen uit de hele provincie en ook uit Oost-Vlaanderen. Sommige leerlingen zaten twee uur op de bus om naar school te komen en nog eens even lang om terug naar huis te gaan. Het vervoersplan staat nog niet helemaal op punt, want er ontbreken nog enkele bussen of taxi’s. We moesten ook de uurregeling voor meer dan honderd leerlingen herbekijken. Na de krokusvakantie zal alles zeker op punt staan.”

Alanis Van Landewyck zit in het derde jaar schilder-decoratie en komt sinds maandag met een taxibusje naar school. “Vroeger vertrok ik al om kwart over zes bij mij thuis en nu moet ik pas om kwart voor acht klaarstaan. In die grote bus, waarmee ik vroeger naar school kwam, sliep ik altijd gedurende de hele rit en nu duurt de rit amper een half uurtje. Nu kan ik zonder enige moeite wakker blijven. ‘s Avonds ben ik ook veel vroeger thuis. Daardoor heb ik nu wat meer vrije tijd en kan ik misschien opnieuw gaan paardrijden. Ik hoop dat het zo blijft, want ik vind het nu veel leuker om naar school te komen.”

Sinds maandag staan meer bussen op de verzamelparking in Brugge. Daar stappen alle leerlingen over op een schoolbus. (foto PDC)

“Ik denk dat heel wat kinderen meer uitgeslapen in de les zitten”, vult de directeur nog aan. “Voor de meeste kinderen betekent het nieuwe vervoersplan een tijdwinst van minimaal een uur.”

Uur langer slapen

Ook Ryan Rodts, die pas sinds dit jaar les volgt in De Varens, is heel blij dat hij niet meer zo lang onderweg is naar school en terug naar huis. “Ik kan nu bijna een uur langer slapen en ik ben anderhalf uur vroeger thuis. In zo’n klein taxibusje is het ook veel rustiger. Ik kan op mijn gemak met mijn oortjes naar muziek luisteren of een spelletje spelen op mijn GSM.” (PDC)