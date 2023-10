Nieuw vaandel voor Verbond Veteranen Leopold III in Ieper

Donderdag hield het Koninklijk Verbond der Veteranen van Leopold III-Afdeling Ieper een plechtigheid aan het monument van Leopold III. Een jaarlijks gebeuren, dat nu wel iets speciaals had.

Er werd immers een nieuw vaandel in gebruik genomen, door deze officieel over te dragen aan hun vlaggendrager Jean-Pierre Masschelein. “Dit is ons tweede vaandel” aldus secretaris Eddy Vandermeersch. “De voornaamste wijziging is dat de vlag nu ook de naam koninklijk draagt. Als je weet dat de vlag in 2022 alleen al 48 keer getoond werd, dan begrijp je dat ze aan vervanging toe was. Een dure, maar noodzakelijke ingreep voor onze vereniging.” (DT)