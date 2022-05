Nieuw Torhouts landschapspark heet ’t Hoge Water

De bevolking, die massaal haar stem heeft uitgebracht, heeft beslist. Het nieuwe Torhoutse landschapspark met groot bufferbekken aan de Noordlaan heet ’t Hoge Water. Die naam haalde het van de twee andere mogelijkheden: ’t Overloop en het Bieshutpark.

Liefst 1.172 Torhoutenaren brachten hun stem uit, een onverwacht hoog aantal. Op zondag 1 mei even na 14 uur werd het naambordje onthuld. Na het prachtige Torwoud in Groenhove, eveneens met bufferbekken, beschikt Torhout nu ook over ’t Hoge Water. Een naam met een dubbele bodem, want het gehucht ’t Hoge bevindt zich in de directe omgeving. Daar had in vervlogen tijden het muziekfestival Rock Torhout plaats.

Twee bewoners stuurden, los van elkaar, de uitverkoren naamsuggestie in: Hendrik Bonny uit de Wijnendalestraat en Frederik Bauwens uit de Berg op Zoomstraat. Ze werden met een mand streekproducten beloond.

Groene aanwinst voor de stad, buffer tegen wateroverlast

De officiële opening had zondagvoormiddag plaats, maar toen hield iedereen nog de lippen stijf op elkaar voor wat de naamgeving betreft. Het hele project kwam tot stand dankzij Fluvius, het Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie West-Vlaanderen, het stadsbestuur en subsidies van ‘Natuur in je buurt’ van de Vlaamse overheid. Het bufferbekken zou op de eerste plaats een oplossing moeten bieden voor de vroegere wateroverlast in de buurt. In principe mogen bij felle regenbuien de nabije straten niet meer onderlopen.

Tegelijkertijd is het landschapspark een rustgevende, groene locatie aan de rand van de stad en wordt de Aartrijkestraat voor fietsers en voetgangers op een veilige manier met de Noordlaan verbonden. Naast en over het water bevinden er zich wandel- en fietspaden, zitbanken en een multisporttoestel. De centrale heuveltjes bereik je te voet of via de vlonderpaden. Een aanwinst voor de stad.

Uitkijktoren om fauna en flora te observeren

“Een van de grote aantrekkingspolen van het landschapspark, zowel voor natuurliefhebbers als de kinderen, is de uitkijktoren”, zegt de Torhoutse directeur Ruimte An Wostyn. “Die staat aan de rand van het water en dient om de brede omgeving te overschouwen en de fauna en flora te observeren. Er zijn drie ruime platforms voorzien, ongeveer om de drie meter eentje. Het hoogste is richting bufferbekken georiënteerd. De toren meet om en bij de negen meter. Uiteraard wordt hij vooral voor de kinderen een absolute topattractie.”

De officiële opening van het landschapspark had in de voormiddag plaats met afgevaardigden van de aannemers, Fluvius, de provincie, het Agentschap Wegen en Verkeer en het stadsbestuur. © Johan Sabbe

Op zondag 1 mei tot 18 uur activiteiten voor jong en oud

Op zondagnamiddag 1 mei tot 18 uur kan iedereen het nieuwe landschapspark gratis komen ontdekken. Uiteraard is het mogelijk om de toren te beklimmen, maar er valt nog veel meer te beleven. De kinderen kunnen vogelbingo spelen, eendjes vissen (niet letterlijk vanzelfsprekend), met aquabootjes varen, een waterbal uittesten en noem maar op. Jong en oud krijgen voorts de kans om zich uit te leven op de beweegbank en het klimtoestel. En voor de blaffende viervoeters is er de hondenspeelweide.

Wie de ruime omgeving wil verkennen, kan een wandellus van 10 kilometer afstappen richting kasteel d’Aertrycke en terug.