Nieuw taalbad voor kindjes uit Iepers asielcentrum: “Ook voor scholen een sprong in diep water”

Anderstalige kindjes vanaf vijf jaar kunnen voortaan terecht in nieuwe taalklassen van de vrije scholengemeenschap nu het nieuwe asielcentrum opent in Ieper. “Maar dit is voor alle anderstalige nieuwkomers: ook buiten het centrum zien we een sterke stijging.”

In het nieuw asielcentrum van Ieper zijn maandag de eerste gezinnen met kinderen aangekomen. “Zij hebben recht op onderwijs en zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Daarom kunnen ze vanaf die leeftijd terecht in onze nieuwe taalklassen”, zegt Koen Schelpe, algemeen directeur van kleine Vos, de scholengemeenschap van de katholieke vrije basisscholen in Ieper.

Het gaat niet om OKAN, voluit: onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers dat sinds 2021 wordt aangeboden in de Ieperse school Heilige Familie. “Ons taalbad voor kleuters en lagere schoolkinderen heet TALK en wordt wel bij OKAN georganiseerd, omdat de Heilige Familie makkelijk te bereiken is via het openbaar vervoer”, aldus Schelpe. “Na de krokusvakantie hebben we drie leerkrachten beschikbaar, samen goed voor anderhalve voltijdse equivalent.”

Spreiding over alle scholen

Naast een intensief taalprogramma zorgen ze voor een “inclusieve schoolcultuur” en “persoonsgebonden ontwikkeling”. “We willen ook hun psychosociaal welzijn waarborgen en hen zo snel mogelijk laten thuis voelen”, duidt Schelpe. “Van zodra ze er klaar voor zijn, krijgen ze een plekje in het regulier basisonderwijs. Een termijn durf ik daar niet op plakken, omdat het niveau zo divers is. Van zodra ze doorstromen, gaan we voor een gezonde spreiding over alle scholen in Ieper. We hopen dat het niet te snel stormloopt. Vanuit een trage en gestage groei proberen we uit de eerste ervaringen te leren. Ook voor ons is dit een sprong in diep water.”

Stijging buiten centrum

“Belangrijk: TALK is niet enkel voor kinderen uit het asielcentrum, maar voor alle anderstalige nieuwkomers in onze scholen. Ook daar merken we een sterke stijging. Vooral in de binnenstad veranderen scholen heel snel van samenstelling. De komst van het asielcentrum heeft deze nieuwe taalklassen alleen maar versneld en bekrachtigd.” (TP)