Nieuw stadspark in Gistel krijgt invulling: masterplan voorziet natuur, cultuur en recreatie in Egide Defeverepark

De gemeenteraad heeft het masterplan voor het dokter Egide Defeverpark goedgekeurd. Het plan bevat verscheidene speerpunten, waaronder een beweegtuin, parkbos, cultuurweide, speelzone, boomgaard en volkstuintjes. Het wordt ook door de oppositie positief onthaald, al stelden Groen en CD&V zich vragen over de aanleg van twaalf parkeerplaatsen.

De ontwikkeling van het Egide Defeverpark – genoemd naar de gewezen dokter, na een schenking van zijn zus, Marie-Hélène – kent een lange historiek. De stad kocht het domein met villa in de Ellestraat 1 in 2017. De ontwikkeling van de site werd vervolgens als investeringsproject opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De vervallen villa op het domein werd afgebroken in 2020 en zette de reconversie in gang.

De ontwikkeling van het masterplan ging gepaard met een participatietraject op twee sporen. Een eerste traject richtte zich op de direct betrokken actoren, verenigd in de parkraad. Een tweede spoor richtte zich tot de bredere bevolking. Op 8 augustus 2021 werden de Gistelnaars feestelijk ontvangen en rondgeleid in het park, waarna het park werd opengesteld voor de bevolking. Nu heeft het stadsbestuur het masterplan voorgelegd aan de voltallige gemeenteraad.

Verschillende doelen

“Met dit park hebben we verschillende doelen voor ogen: het openstellen van deze ooit private parel en verbinding maken met de buurt, zoals het woonzorgcentrum Sint-Godelieve, het lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer, het Sint-Godelievecollege, de bibliotheek, de Oostmolen en ga zo maar door”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “We willen ook de bestaande kwaliteiten versterken, zoals de vijver en de serres. Kortom: we willen een plek creëren voor elke Gistelnaar.”

Ter hoogte van de bunker uit de Eerste Wereldoorlog komt er een centrale ontmoetingsplek.

“Hier kunnen festiviteiten plaatsvinden. We plannen de aanleg van een schuine heuvel tegen de bunker, waarop je kunt zitten. Daarnaast zijn in het plan een moestuinplek en een picknickplaats in de boomgaard opgenomen. Voorts voorzien we een speelzone (niet ver van de Oostmolen, red.) en cultuurweide (nabij de bib, red.). De site wordt toegankelijk voor iedereen. Er komt een hoofdpad in beton, met zijwegen in grint. De vijver krijgt een opknapbeurt. Daar waar vroeger stallingen waren, richten we nutsvoorzieningen in om de organisatie van evenementen mogelijk te maken.”

Fijn stof

“Er wordt een kleine parking met twaalf plaatsen voorzien langs de Ellestraat en de parking aan de bib wordt behouden, met 22 plekjes”, schetst Defreyne nog. Dat zorgt voor wrevel bij oppositiepartijen CD&V en Groen, die het project voorts positief onthalen.

“De plaats langs de Ellestraat waar de extra parkeerplaatsen komen, is een zeer moeilijk punt. Parking voorzien bij een schoolomgeving (tegenover ligt het Sint-Godelievecollege, red.) is vanuit gezondheidsstandpunt een slecht idee”, merkt raadslid Andy Versyck (Groen) op. Ook Kathleen Bruneel (CD&V) benadrukte het thema van fijn stof in de buurt van de school.

“Met de extra parkeerplaatsen willen we de druk net wegnemen. In sommige ontwerpen was er sprake van 25 tot 30 parkeerplaatsen. We kiezen voor de middenweg; de parking sluit overigens aan op de bestaande bebouwing”, zegt Defreyne.

Fase 1: 1 miljoen

Ter realisatie van de inrichting van het park en omgeving zijn subsidies aangevraagd bij het Agentschap Natuur & Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie en het Herstelfonds. Na de goedkeuring van het masterplan volgt de uitwerking van een uitvoeringsdossier fase 1. De kostprijs daarvan ligt rond de 1 miljoen euro.

(TVA)