Nieuw sportcentrum biedt ook G-sporters extra kansen

Op 3 september opent het nieuwe sportcentrum Hernieuwenburg. Vanaf dan kunnen ook G-sporters of sporters met een beperking er op woensdag terecht voor G-zwemmen of G-zwemlessen.

De sportdienst van de gemeente gingen een samenwerking aan met Somival Waregem. Die vereniging biedt al meer dan 40 jaar sport en ontspanning aan voor mensen met een beperking. “Somival telt ongeveer 400 leden. Wekelijks zwemmen we een uurtje op zaterdagochtend in De Treffer in Waregem. We konden daar onze tijd niet uitbreiden, maar het nieuwe zwembad in Wielsbeke biedt huidige en toekomstige Somival-leden extra mogelijkheden. Daar zijn ook de nodige infrastructuur en hulpmiddelen aanwezig voor onze leden”, klinkt het bij Somival Waregem.

Op woensdag 14 september vinden de eerste zwemlessen plaats voor de G-sporters. Inschrijven kan via recreatiefzwemmen@somival.be. Ook vrijwilligers om de G-sporters te begeleiden, zijn altijd welkom. (NVR)