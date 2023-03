Nieuw speelterrein met picknickzone geopend in Westkerke

Het speelterrein in de Pardoenstraat in Westkerke kreeg een grondige make-over en werd officieel geopend. Om het uitzicht en de indeling van het speelplein te realiseren, vroeg de stad ideeën aan de buurtbewoners.

Buurtbewoners trokken aan de alarmbel tijdens het digitale Café Parlé van Westkerke in 2021. De voorstellen voor de herinrichting werden in het najaar doorgestuurd naar de jeugddienst die samen met de milieudienst de handen in elkaar sloeg en drie ontwerpen uittekende.

BMX en picknick

Intussen werd het winnende ontwerp, waarop iedereen kon meestemmen, uitgewerkt door de eigen stadsdiensten en kon het speelterrein officieel worden geopend. Naast enkele speeltoestellen vind je er ook een voetbalterreintje, een BMX-parcours en leuke accenten met wilgentakken. Er is ook een picknickzone.

De stad investeerde 25.000 euro in het speelterrein in de Pardoenstraat. (LIN)