Nieuw speelterrein Laurierstraat brengt avontuur met zich mee in Zwevezele

Het nieuwe speelterrein en de speelimpulsborden langs de Laurierstraat zijn officieel ingehuldigd. “Het speelterrein breng avontuur met zich en de speelimpulsborden dagen uit om samen te spelen”, weet schepen van Jeugd Jens Danneels (CD&V).

“De meer dan 25 speelterreinen in onze gemeente zien we als belangrijke ontmoetingsplaatsen”, vertelt Jens Danneels. “Ze bieden kinderen en jongeren aangename ontspanning in hun eigen buurt en bieden kansen tot ontmoeting alsook voor de ouders. Die ontmoeting wordt de komende jaren gestimuleerd.”

In de Laurierstraat in Zwevezele kwam een collectieve vraag uit de buurt om de bestemming van de groenzone mee te bepalen. De buurtbewoners kwamen aan het woord tijdens een inspraakmoment en creatieve ideeën van kinderen kwamen naar voor.

Meerwaarde voor de buurt

“Het uiteindelijke plan van inrichting is een compromis waarbij we een evenwicht vonden tussen het bestaande open groene landschap en een leuke speel- en ontmoetingsplek”, vult Jens Danneels nog aan. “We zochten op welke manier we een meerwaarde kunnen bieden aan de volledige buurt, zodat jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en idealiter samen buiten spelen. We plaatsten een aantal toestellen zoals een veerkip, schommel en glijbaan, maar er was ook voldoende aandacht voor natuurlijke elementen zoals een heuvel, bloemenweide en extra bomen. Nieuw op dit speelplein zijn de speelimpulsborden. Die borden dagen uit om samen te spelen en dit ook op andere speelterreinen of om alleen opdrachten uit te voeren.”