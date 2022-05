Nieuw speelplezier voor jong en oud in Egem

Als afsluiter van de Week van de Opvoeding werd op zondagnamiddag 22 mei het speelplein met nieuwe speeltoestellen en het nieuwe BMX- en trialparcours aan de Egemse wijk Molenakker officieel geopend.

Verspreid over de gemeente zijn er 12 speelterreinen, die regelmatig vernieuwd worden en recent werd het speelterrein aan de Molenakker onder handen genomen. De hele site werd heringedeeld, oude toestellen die nog in goede staat waren werden behouden en, na een bevraging van de gebruikers, werden een aantal nieuwe toestellen geplaatst.

Daarnaast werd op de locatie van de vroegere ‘zeven heuveltjes’ een nieuw BMX- en trialparcours aangelegd, waarbij de hulp werd ingeroepen van ervaren rijders en waarvan de realisatie werd uitgevoerd door de gemeentelijke technische en groendienst.

Ontspannen én elkaar ontmoeten

“Op deze prachtige locatie kunnen jong en oud terecht om zich te ontspannen en elkaar te ontmoeten, want ontmoeting is heel belangrijk voor het maatschappelijk leven in onze mooie, kleine gemeente,” geeft jeugdschepen Annick Debonné nog aan.

“De gemeente zal in de toekomst budget blijven vrijmaken om speelterreinen uit te bouwen. Zo zullen er tegen eind juni nieuwe speeltoestellen geplaatst worden aan het Buurthuis en zal ook de site van de Gentsemeersweg met natuurlijke elementen ontwikkeld worden.” (JG)