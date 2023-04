Nieuw speelbos geopend bij provinciaal domein d’Aertrycke in Torhout

Tijdens de Buitenspeeldag in Wijnendale-Torhout heeft de provincie woensdag in de vooravond een nieuw speelbos geopend, grenzend aan het provinciaal kasteeldomein d’Aertrycke.

Het bos is zo’n vier hectare groot en bevindt zich aan de Wijnendalestraat. Een dikke vijf jaar geleden werden de eerste bomen aangeplant, een karweitje waar de kinderen aan mochten meehelpen. Voor het nieuwe bos trok de provincie toen 44.400 euro uit. Het bestaat uit jonge beuken, zomereiken en hazelaars.

Met natuurlijke spelelementen

Intussen is het bos voorzien van een aantal natuurlijke spelelementen en kan het jonge volkje er uitgebreid in ravotten. De officiële opening van woensdag gebeurde door de gedeputeerden Bart Naeyaert en Jurgen Vanlerberghe in aanwezigheid van een stadsdelegatie met onder meer burgemeester Kristof Audenaert. Heel wat kinderen en hun (groot)ouders woonden de plechtigheid bij.

In het kader van de Buitenspeeldag stonden er springkastelen opgesteld en was er een groot gamma aan spelmaterieel voorradig. De zon was royaal van de partij en zorgde mee voor de opgewekte sfeer.