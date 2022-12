Nieuw skatepark voor Maldegem aan sporthal Meos

De skatepool van 1,80 meter diep wordt de blikvanger op het nieuw skatepark. Het nieuw skatepark aan de sporthal Meos is een van de dossiers dat de huidige meerderheid (CD&V, N-VA en Groen) heeft overgenomen van de vorige meerderheid (Open VLD, N-VA en De Merlaan). Een belangrijke wijziging in de planning: het skatepark in Adegem blijft.

Nadat het schepencollege de afgelopen maanden regelmatig in overleg was met de skaters heeft het nu een plan klaar voor het nieuw skateterrein dat aan de sporthal Meos komt.

Het skateterrein zal een oppervlakte hebben van 542 m². Alles wat een modern skatepark moet hebben, zal aanwezig zijn. Voor de echte acrobaten komt er een skaterpool van 1,80 meter diep waarin ervaren skaters nieuwe figuren kunnen uittesten. Het is de bedoeling dat er eind februari met de aanleg van het nieuw skateterrein wordt begonnen. Tegen het begin van de vakantie zou het klaar moeten zijn. (LV)