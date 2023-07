Nieuw skatepark leidt tot verdere ontharding rond Spikkerelle

Binnenkort opent in Avelgem het langverwachte skatepark naast sportcentrum Ter Muncken. Dit brengt verharding van het terrein met zich mee. Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om een verdere ontharding door te voeren op de site ‘Spikkerelle-evenemententerrein’.

Dit doet ze ter compensatie van de verharding van 116 vierkante meter die nodig was voor de aanleg van het skatepark. Er zullen in totaal drie zones aangepakt worden voor ontharding. Samengeteld bedraagt dit 210 vierkante meter. Het gaat om het pleintje voor Spikkerelle, de parkeerstroken in het verlengde van de padelterreinen en de fietsenstalling ter hoogte van Jeugdhuis Krak. Bij deze ontharding zouden geen parkeerplaatsen verloren gaan omdat het tijdelijke skatepark op de parkeerplaatsen naast de padelterreinen zal verdwijnen. De werken zijn gepland om te starten in september en zouden afgelopen moeten zijn tegen de herfstvakantie. (JDB/foto JDB)