Nieuw sanitair complex bij Gasthuiskapel

De bouwwerken voor een nieuw sanitair complex bij de Gasthuiskapel in Poperinge begonnen eind september. Eerst werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd, nu lopen de grond- en funderingswerken. Het einde van de werken is gepland voor juni 2023.

“Op de binnenkoer van de Gasthuiskapel wordt een nieuw sanitair complex gebouwd. Een grote gemetste waterput nam het grootste deel van het terrein in. Die wordt nu hergebruikt voor het nieuwe sanitair”, zegt Louise Lahoutte, beheerder gebouwen voor de stad Poperinge. “Archeologen documenteerden alle grondlagen. Ze ontdekten dat het terrein verschillende keren werd opgehoogd. Waarschijnlijk was dat om overstromingen van de Bommelaarsbeek tegen te gaan. Het oudste spoor was een muur, vermoedelijk uit de eerste helft van de 14e eeuw. De muur was onderaan opgebouwd uit ijzerzandsteen en bovenaan gele bakstenen met een lengte van 25 cm.”

Sanitair complex

“Het sanitair complex met één bouwlaag en groendak zal bestaan uit: één mindervalide toilet, twee toiletten voor dames, één toilet en twee urinoirs voor heren, een kitchenette, een berging (technieken) en een patio om licht in de kapel binnen te trekken”, vertelt Louise. “In september werd voorafgaand aan de bouw een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Aansluitend werden de grond- en funderingswerken uitgevoerd. Momenteel zijn we bezig met de metselwerken. Daarna wordt de roostering en het dak geplaatst. Nog voor het kerstverlof zou de chape er moeten liggen, om na het verlof aan te sluiten met de pleisterwerken. Vanaf februari wordt gestart met de afwerking. Het einde van de werken is gepland voor juni 2023.”