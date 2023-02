Nieuw reglement voor het vissen op het Westerstaketsel in Nieuwpoort: betalen om te vissen en geen barbecue meer

Om te vissen vanop het Westerstaketselstaketsel is sinds vorig jaar een hengelvergunning verplicht. Het stadsbestuur heeft het reglement om er te vissen aangepast op vraag van de vissers zelf. Wie daar nog wil hengelen, moet betalen voor een vergunning. Ook tenten plaatsen of barbecueën op het houten staketsel mag niet meer. Nieuwpoort wil daarmee de drukte beperken.

Het Westerstaketsel is een gegeerde plaats voor hengelaars en dat bleek ook vorig jaar, toen vroegen 1.500 vissers een vergunning aan. Vorig jaar was dit gratis, maar vanaf 1 april 2023 komt daar verandering in.

“We hebben ons reglement aangepast op vraag van de vissers zelf”, laat schepen Kris Vandecasteele weten. “Op bepaalde momenten was er een overbevolking van vissers op ons Westerstaketsel. Dat leverde discussies op en dat willen we nu vermijden door het aantal vergunningen te beperken”.

Per maand of jaar

Wie vaak wil vissen, kan een jaarvergunning aanvragen voor 50 euro. Deze is geldig tot en met zondag 31 maart 2024. Een vergunning voor een maand kost dan weer 20 euro. “Daarnaast mogen ook geen tenten meer opgesteld worden op het Westerstaketsel. Dat is dan vooral voor mensen die ‘s nachts gaan vissen. Ook barbecueën staan we niet meer toe, want we merkten dat het wel gebeurde”, zegt Vandecasteele nog.

Dure vis

Gilbert Gheysens komt speciaal van Wetteren om te vissen op zijn geliefkoosde plek. “50 euro is veel geld voor veel mensen. In Blankenberge moet je maar 30 euro betalen. Ik heb vandaag welgeteld één vis gevangen, het is dus een dure vis. Ik begrijp wel de maatregel. Veel vissers die hier komen zijn Russen en Polen en die houden er andere gewoontes op na. Hun gevangen vis belandt direct op de barbecue, ook de Afrikanen houden van een vers gebakken visje. Een paar jaar geleden werd er hier ‘s nachts een barbecue gehouden en de houten plankenvloer stond in brand. Ik ben akkoord dat er moet betaald worden, maar daarnaast moet er ook controle zijn. Ik heb hier vorig jaar geen enkele controleur gezien”. (PG)