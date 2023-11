Nieuw recyclagepark in Oostende: drukke openingsdag en extra personeel om bezoekers wegwijs te maken

Het nieuwe recyclagepark aan de Hooggeleedstraat in Oostende kende een drukke maandag. Op de eerste openingsdag was er een grote test voor de apparatuur. Bezoekers waren alvast enthousiast. Nieuwe bezoekers informeren zich maar best vooraf als ze niet te veel willen rondrijden.

Het nieuwe (stedelijke) recyclagepark bevindt zich vlak naast het (oude) containerpark in de schaduw van de verbrandingsoven. De afwerking had veel voeten in de aarde: de grote bouwwerken waren snel klaar, maar het was twee jaar wachten op de technieken. Met name de software voor toegangscontrole was de boosdoener. “Het moet uit China komen en er is wereldwijd een tekort aan chips”, luidde de verklaring.

Met een extra duwtje in de rug van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) die de stad aanmaande om bepaalde fracties betalend te maken (zoals in de rest van Vlaanderen) ging het recyclagepark maandag open.

Pittig detail: zaterdag, op de laatste dag van de opening van het oude park, waren er beduidend meer bezoekers. Naar schatting 15 procent extra mensen kwamen dan langs en voor een aantal was dat omdat ze nog snel van hun steenpuin en grof vuil af wilden: de twee fracties die voortaan betalend zijn.

Modern

Oostende investeerde 4 miljoen euro in het recyclagepark, dat veel groter is dan het vorige. Er zijn tal van nieuwigheden. Zo zijn er op straat geen files meer want de aanrijdstrook bevindt zich op het terrein. Bij de weegbruggen, ingang en op de verschillende zones is er voldoende personeel aanwezig om mensen wegwijs te maken.

“Op normale dagen zijn hier zes mensen actief, maar tijdens de eerste dag waren dat er negen. Het was ook aardig druk. Gespreid over een hele dag komen wel 300 mensen langs”, zo luidt het.

Een andere nieuwigheid: in zone 1 (hout metaal, grof vuil, steenpuin,….) rijdt men op een platform om vervolgens het afval naar beneden te gooien in containers. “Dat is een stuk ergonomischer”, luidt het. In zone 2 (papier en andere) is dat (nog) niet het geval.

Betalend

De bezoeker moet bij het binnenrijden meteen een keuze maken: via de gratis zone 2 (papier, glas, PMD, kledij, piepschuim…) of de zone 1 voor groen, hout, metaal, pvc, servies… Voor grof vuil en steenpuin moet men ook op deze zone zijn. Die beide fracties zijn betalend (respectievelijk 0,15 en 0,03 euro per kilo). De prijzen liggen trouwens onder de kostprijs om die fracties te verwerken.

Op beide zones blijft een identiteitskaart de manier om toegang te krijgen. Op zone 1 wordt de (vracht)wagen gewogen waarna men op een platform rijdt om afval te lossen. Bij het uitbreiden wordt opnieuw gewogen en wie grof vuil of steenpuin bij had, ziet meteen wat dat kost. Betalen kan via de identiteitskaart of een betaalterminal verderop. Er zijn ook camera’s gepland op het terrein, maar die werden nog niet geïnstalleerd.

Tevreden reacties

“We komen hier enkel met afval dat gratis kan gelost worden. Het betaalsysteem wordt hier nu pas ingevoerd, maar in Gistel bestaat het al jaren”, zeggen Oostendenaars Dirk en Bo Vermeersch en Jordan Loncke die hun zolder en garage opruimden. “Het is op dit nieuwe park even zoeken, maar wel praktisch. Hopelijk blijft het op de helling en het platform veilig als het vriest.”

Bezoeker Mahmoud Yomaa is ook tevreden. “Ik kom elke twee maanden eens naar het containerpark en dit nieuwe park is veel duidelijker en eenvoudiger. Ik moet de trap niet meer opklauteren.”

Tot slot ook nog een reactie van Roger Van Wonterghem en Annie Robberechts, die hun garage leegmaakten. “Het is hier proper en ordelijk. De toegang verliep vlot. We hebben enkel gratis fracties mee.”

Rondrijden

Toch heeft het nieuwe recyclagepark een aantal onhandigheden. Vooral voor wie in één vervoerbeurt verschillende fracties aanbrengt, want eerst moeten de betalende fractie gelost worden om vervolgens opnieuw rond te rijden. Mensen die alles in één keer lossen (waaronder een betalende fractie) moeten het tarief van één fractie betalen voor de hele lading. Opletten en plannen is daar de boodschap.

Het personeel is wel zeer behulpzaam. Tijdens ons bezoek zagen we dan ook meermaals een duim van bezoekers richting het personeel. Wellicht is de zone 1 (met weegbrug) de voorbode om in de toekomst nog meer fracties (die nu nog gratis zijn) betalend te maken. Oostende heeft daartoe geen plannen, maar op andere parken in Vlaanderen is dat wel al het geval.

Praktisch

Het recyclagepark (Hooggeleedstraat 26) is open van maandag tot zaterdag van 10 tot 20 uur. Het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is beperkter open, want daar is er geen mogelijkheid om steenpuin en grof vuil binnen te brengen.